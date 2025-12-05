Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen un jove conductor per xocar a Igualada contra vuit vehicles, abandonar el seu cotxe i fugir

L'home de 21 anys va ser trobar poca estona de l'accident i va donar positiu en la prova d'alcoholèmia

El cotxe abandonat després de topar amb vuit vehicles a Igualada

El cotxe abandonat després de topar amb vuit vehicles a Igualada / Policia Local d'Igualada

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Va xocar contra vuit vehicles estacionats i un senyal de trànsit i, per no ser enxampat, va optar per abandonar el cotxe enmig de la via i fugir. Aquests fets van tenir lloc a la carretera de Manresa d'Igualada el matí del passat dissabte, 29 de novembre. El causant de l'accident va resultar ser un jove de 21 anys que va acabar donant positiu en la prova d'alcoholèmia.

En ser alertats a primera hora del matí, els agents de la Policia Local es van desplaçar al lloc dels fets, on només van trobar el cotxe accidentat que havia estat abandonat al mig de la via, sense cap rastre del conductor. En aquell moment, es van adonar que vuit vehicles estacionats i un senyal de trànsit presentaven desperfectes i van acabar comprovant que havien estat causats pel cotxe trobat.

De seguida, els agents van iniciar la cerca del conductor i el van acabar localitzant poca estona després en un lloc proper. En practicar-li la prova d'alcoholèmia va donar positiva, en concret de 0,67 mg/l.

En conseqüència, el cos va obrir diligències penals al jove de 21 anys per un delicte contra la seguretat del trànsit i van iniciar un procediment per reclamar-li els desperfectes causats en el senyal de trànsit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
  2. Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
  3. Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
  4. Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
  5. Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
  6. Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
  7. Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
  8. Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana

Sant Martí Sesgueioles es transforma en un poble nadalenc

Sant Martí Sesgueioles es transforma en un poble nadalenc

El projecte Visuals, que impulsa la creació local, estrena dos nous curtmetratges a Manresa

El projecte Visuals, que impulsa la creació local, estrena dos nous curtmetratges a Manresa

Investiguen un jove conductor per xocar a Igualada contra vuit vehicles, abandonar el seu cotxe i fugir

Investiguen un jove conductor per xocar a Igualada contra vuit vehicles, abandonar el seu cotxe i fugir

Eric Garcia renova amb el Barça fins al 2031

Eric Garcia renova amb el Barça fins al 2031

Fira del Tió i Festival TióFest: Solsona ja en format nadalenc

Fira del Tió i Festival TióFest: Solsona ja en format nadalenc

La Cursa per la Vida per La Marató estrena recorregut amb sortida i arribada al Parc de l'Agulla de Manresa

La Cursa per la Vida per La Marató estrena recorregut amb sortida i arribada al Parc de l'Agulla de Manresa

El basket que canvia comunitats: Endesa impulsarà cinc projectes socials en una nova edició de Cancha Solidaria Endesa

El basket que canvia comunitats: Endesa impulsarà cinc projectes socials en una nova edició de Cancha Solidaria Endesa

L’única vegada que Espanya tampoc va participar a Eurovisió: aquest va ser el motiu

L’única vegada que Espanya tampoc va participar a Eurovisió: aquest va ser el motiu
Tracking Pixel Contents