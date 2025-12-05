Investiguen un jove conductor per xocar a Igualada contra vuit vehicles, abandonar el seu cotxe i fugir
L'home de 21 anys va ser trobar poca estona de l'accident i va donar positiu en la prova d'alcoholèmia
Va xocar contra vuit vehicles estacionats i un senyal de trànsit i, per no ser enxampat, va optar per abandonar el cotxe enmig de la via i fugir. Aquests fets van tenir lloc a la carretera de Manresa d'Igualada el matí del passat dissabte, 29 de novembre. El causant de l'accident va resultar ser un jove de 21 anys que va acabar donant positiu en la prova d'alcoholèmia.
En ser alertats a primera hora del matí, els agents de la Policia Local es van desplaçar al lloc dels fets, on només van trobar el cotxe accidentat que havia estat abandonat al mig de la via, sense cap rastre del conductor. En aquell moment, es van adonar que vuit vehicles estacionats i un senyal de trànsit presentaven desperfectes i van acabar comprovant que havien estat causats pel cotxe trobat.
De seguida, els agents van iniciar la cerca del conductor i el van acabar localitzant poca estona després en un lloc proper. En practicar-li la prova d'alcoholèmia va donar positiva, en concret de 0,67 mg/l.
En conseqüència, el cos va obrir diligències penals al jove de 21 anys per un delicte contra la seguretat del trànsit i van iniciar un procediment per reclamar-li els desperfectes causats en el senyal de trànsit.
