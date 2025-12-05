Sant Martí Sesgueioles es transforma en un poble nadalenc
El municipi celebra aquest cap de setmana la segona edició del Mercat de Nadal
Sant Martí Sesgueioles tornarà a omplir-se d’esperit nadalenc amb la celebració de la segona edició del Mercat de Nadal, que tindrà lloc aquest cap de setmana, des de dissabte i fins dilluns. Després de l’èxit de la primera edició, el municipi es prepara per transformar de nou els seus carrers i places en un espai ple de llum, artesania, activitats familiars i la màgia tan característica d’aquestes dates.
El mercat comptarà amb la participació d’artesans del territori de diverses especialitats, que oferiran productes locals, artesania, gastronomia i propostes úniques que ompliran Sant Martí Sesgueioles d’encant i tradició. «A Sant Martí… la màgia és veritat», serà novament l’esperit que acompanyarà tres dies pensats per a tots els públics.
A més, el Mercat de Nadal compta, un any més, amb el seu caràcter comunitari, amb la implicació activa de voluntaris i voluntàries del municipi. En aquest sentit, s’han creat comissions de decoració, il·luminació i diverses àrees organitzatives «que han treballat intensament per fer possible un esdeveniment que inspira orgull i participació veïnal», segons informa el consistori.
Entre les nombroses activitats de l’esdeveniment, que compta també amb el suport de la Diputació de Barcelona, hi ha concerts, tallers, l’Escape Room dels Pastorets, el pessebre Vivent dels Prats de Rei i la inauguració i encesa de llums a càrrec dels Pastorets de Calaf, a la plaça Emili Donadeu.
Segons el consistori, la segona edició del Mercat de Nadal «reafirma Sant Martí Sesgueioles com un punt de trobada festiu i acollidor, capaç de combinar tradició, talent local i un ambient que convida a gaudir de Nadal en comunitat». Per aquest motiu, l’Ajuntament convida tothom a participar-hi i a descobrir «un mercat que transforma el municipi i fa que, per uns dies, la màgia sigui real». L’Associació Cultural La Corriola té un paper destacat en l’organització de la segona edició del Mercat de Nadal, que promociona el patrimoni i cultura locals, oferint una experiència nadalenca.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana