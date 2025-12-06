Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nadal

La Fira de Santa Llúcia dona el tret de sortida al Nadal a Igualada

La fira es podrà visitar fins al 21 de desembre i el Tió començarà avui les sessions familiars, que s’allargaran fins al dia 13

La Fira de Santa Llúcia d'Igualada 2025

La Fira de Santa Llúcia d'Igualada 2025

La Fira de Santa Llúcia d'Igualada 2025 / Miti Vendrell

Miti Vendrell

Igualada

Igualada ha encetat oficialment el Nadal aquest dissabte, 6 de desembre, amb la reobertura de la Fira de Santa Llúcia, que a primera hora del matí ja ha començat a omplir-se de famílies, curiosos i compradors que buscaven els primers detalls per decorar la casa. La plaça Pius XII, al barri de la Font Vella, s’ha omplert de l’olor de verd i de fusta de les parades tradicionals, que enguany recuperen el format més autèntic: decoració nadalenca, guarniments i figuretes de pessebre com a eix central de l’oferta.

L’activitat manté una clara orientació familiar. Al llarg dels dies d’obertura, la Fira de Santa Llúcia oferirà contacontes, tallers, jocs, teatre, música i fins i tot un zeppelin gegant itinerant que recorrerà els carrers del nucli antic, convertint la visita en una experiència atractiva tant per a veïns com per a visitants. La fira es podrà visitar els dies 6, 7, 8, 13, 14, 20 i 21 de desembre, de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h.

El Tió ja espera les famílies a la plaça de l’Ajuntament d'Igualada

El Tió ja espera les famílies a la plaça de l’Ajuntament d'Igualada / Miti Vendrell

El Tió ha arribat avui a la plaça de l’Ajuntament

Aquesta tarda serà també el primer dia de l’activitat Fem cagar el Tió!, que s’allargarà del 6 al 13 de desembre, cada dia a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament. Les famílies podran viure l’espectacle participatiu Els Secrets del Bosc, que parla de la màgia, la natura i tot allò que ens uneix, abans de culminar amb la tradicional cagada del Tió compartida entre tots els infants. L’activitat és gratuïta i forma part de la programació nadalenca organitzada pel consistori.

El nou mercat Made.IGD

La campanya té aquest any una novetat destacada: el Mercat Made.IGD, que s'estrenarà a la plaça de Cal Font com un espai pensat per potenciar el comerç local. En casetes de fusta, diversos establiments igualadins sortiran al carrer per mostrar una oferta variada i renovada gràcies a un sistema de rotació de botigues.

El mercat funcionarà els dies 19, 20 i 21 de desembre i, ja passat Reis, els dies 2, 3 i 4 de gener. L’espai, gestionat per Igualada Comerç, conviurà amb el Niu Màgic i l’Escenari Màgic, reforçant la proposta d’un Nadal ple d’activitats, espectacles i compres a l’aire lliure.

Amb la combinació de tradició, noves iniciatives i aposta per la proximitat, Igualada vol consolidar-se un any més com un centre comercial a cel obert durant les festes.

