Nadal
La Fira de Santa Llúcia dona el tret de sortida al Nadal a Igualada
La fira es podrà visitar fins al 21 de desembre i el Tió començarà avui les sessions familiars, que s’allargaran fins al dia 13
Igualada ha encetat oficialment el Nadal aquest dissabte, 6 de desembre, amb la reobertura de la Fira de Santa Llúcia, que a primera hora del matí ja ha començat a omplir-se de famílies, curiosos i compradors que buscaven els primers detalls per decorar la casa. La plaça Pius XII, al barri de la Font Vella, s’ha omplert de l’olor de verd i de fusta de les parades tradicionals, que enguany recuperen el format més autèntic: decoració nadalenca, guarniments i figuretes de pessebre com a eix central de l’oferta.
L’activitat manté una clara orientació familiar. Al llarg dels dies d’obertura, la Fira de Santa Llúcia oferirà contacontes, tallers, jocs, teatre, música i fins i tot un zeppelin gegant itinerant que recorrerà els carrers del nucli antic, convertint la visita en una experiència atractiva tant per a veïns com per a visitants. La fira es podrà visitar els dies 6, 7, 8, 13, 14, 20 i 21 de desembre, de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
El Tió ha arribat avui a la plaça de l’Ajuntament
Aquesta tarda serà també el primer dia de l’activitat Fem cagar el Tió!, que s’allargarà del 6 al 13 de desembre, cada dia a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament. Les famílies podran viure l’espectacle participatiu Els Secrets del Bosc, que parla de la màgia, la natura i tot allò que ens uneix, abans de culminar amb la tradicional cagada del Tió compartida entre tots els infants. L’activitat és gratuïta i forma part de la programació nadalenca organitzada pel consistori.
El nou mercat Made.IGD
La campanya té aquest any una novetat destacada: el Mercat Made.IGD, que s'estrenarà a la plaça de Cal Font com un espai pensat per potenciar el comerç local. En casetes de fusta, diversos establiments igualadins sortiran al carrer per mostrar una oferta variada i renovada gràcies a un sistema de rotació de botigues.
El mercat funcionarà els dies 19, 20 i 21 de desembre i, ja passat Reis, els dies 2, 3 i 4 de gener. L’espai, gestionat per Igualada Comerç, conviurà amb el Niu Màgic i l’Escenari Màgic, reforçant la proposta d’un Nadal ple d’activitats, espectacles i compres a l’aire lliure.
Amb la combinació de tradició, noves iniciatives i aposta per la proximitat, Igualada vol consolidar-se un any més com un centre comercial a cel obert durant les festes.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest Pont de Desembre