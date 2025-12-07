Successos
Un ferit en un incendi a una zona de barraques a Igualada
El fets han succeït a un espai proper al camp de Softball de Can Busqué i no ha transcendit l'estat de la persona afectada
Regió7
Una persona ha hagut de ser atesa aquesta tarda a Igualada per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) després de resultar ferida en un incendi a una zona de barraques propera al camp de Softball de Can Busqué. El cos de Bombers de la Generalitat han extingit les flames en poc més d'una hora. No ha transcendit l'estat de la persona que ha patit les cremades.
Bombers ha rebut l'avís de les flames poc després d'un quart de tres del migdia, i s'hi han desplaçat amb dues dotacions terrestres. La probabilitat que el foc es propagués per la zona de barraques els ha obligat a actuar amb celeritat, i amb poc més d'una hora han aconseguit extingir les flames. Una persona ha resultat ferida, amb cremades, i atesa pel SEM, però no ha transcendit l'estat amb el qual ha estat traslladat a un centre mèdic.
