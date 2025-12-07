Nadal
Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
Sant Martí Sesgueioles viu aquest cap de setmana la segona edició d'un mercat, que va arrencar aquest dissabte i continuarà fins demà dilluns
Que un poble de 400 habitants organitzi un Mercat de Nadal d’aquesta escala no és habitual. I menys encara que aconsegueixi repetir-ho. Després d’atraure gairebé 5.000 persones el primer any, Sant Martí Sesgueioles torna a transformar-se aquest cap de setmana amb la segona edició del seu Mercat de Nadal, un esdeveniment que va arrencar ahir dissabte amb una elevada participació i que continuarà avui diumenge i demà dilluns. Durant tres dies, el municipi es converteix en un espai festiu amb artesania, espectacles itinerants, música, pessebres vivents i activitats familiars.
La inauguració d’ahir va incloure l’obertura de l’exposició Art sostenible en fusta, l’encesa de llums a càrrec dels Pastorets de Calaf i la representació del Pessebre Vivent dels Prats de Rei. Avui i demà la programació continuarà amb tallers, concerts, activitats creatives i el tradicional dinar de l’Escudellada, que clourà el mercat dilluns al migdia.
Gairebé 5.000 visitants el primer any
La primera edició, celebrada el 2024, va rebre 4.850 visitants i va generar un impacte econòmic estimat de 578.000 euros, segons les dades de la Diputació de Barcelona. L’avaluació de la prova pilot va situar Sant Martí Sesgueioles com un cas d’èxit i va portar l’ens provincial a incorporar aquest model d’esdeveniment al Catàleg de serveis per a municipis de menys de 30.000 habitants.
Un treball conjunt de tot el poble
Tot i la mida reduïda, el mercat es fa possible gràcies a una mobilització veïnal extensa. Comissions de decoració, il·luminació, activitats i logística treballen des de fa setmanes sota la coordinació de l’Associació Cultural La Corriola, que articula la participació de veïns de totes les edats. Segons l’Ajuntament, “el Mercat de Nadal s’ha consolidat com un espai de trobada que projecta el poble més enllà de la seva mida”.
Amb només dues edicions, Sant Martí Sesgueioles ha consolidat un esdeveniment que combina artesania, cultura popular i participació veïnal, i que s’ha convertit en un referent de dinamització local. El mercat romandrà obert fins dilluns a la tarda, i el consistori preveu una afluència similar a la de l’any passat, quan gairebé la meitat de visitants provenien de fora del municipi.
