Calaf aprova el pressupost per al 2026 que contempla la finalització de la residència com a objectiu
El govern ha ajustat moltes partides amb la idea de rebaixar l'endeutament i poder sortir de la tutela financera
Regió7
L’Ajuntament de Calaf aprova per al 2026 un pressupost de 5.233.000 euros i contempla 254.000 euros en inversions per al proper exercici, amb una reducció del 35% respecte el 2025, que va estar marcat pel final de la inversió de la residència. La proposta compta, només amb els vots del govern. Els regidors de l'oposició presents a la sessió, quatre, es van abstenir. Els comptes del 2026 venen marcats per la finalització de la Residència per a la Gent Gran i per la continuïtat dels projectes estratègics en marxa. Per al govern es tracta d'una proposta "prudent i realista".
En la presentació del projecte de pressupost, l’alcaldessa Montserrat Mases va explicar que el document inclou una reducció del 34,68% respecte al del 2025. Aquest descens s’explica perquè les obres de la residència —que el 2025 van representar una despesa extraordinària de prop de 3 milions d’euros— entren a la seva fase final.
Tot i aquesta reducció, Mases va destacar que el pressupost manté el pes equilibrat de totes les àrees municipals i que incorpora increments en partides vinculades a serveis essencials i manteniment de l’espai públic.
Durant el 2026, Calaf haurà d'assumir un increment d’interessos derivat dels préstecs vinculats al projecte de la residència i a l’ajut Next Generation per l'enllumenat que encara no ha estat abonat. Aquests diners promesos no cobrats, de projectes pagats, són un problema per a l'adminsitració. Per prudència, l'Ajuntament ha previst el pagament íntegre d’interessos durant tot l’any 2026 tot i que s'anirà amortitzant capital a mesura que es vagin cobrant subvencions.
També hi un augment de la despesa en assegurances, especialment les vinculades a la residència i a la pujada general de les pòlisses. I el pressupost també té en compte destinar més diners al manteniment de carrers, parcs i jardins, una despesa que el govern assegura que pot assumir perquè hi ha hagut reducció de costos en l’enllumenat públic.
També preveu una disminució de despesa i ingrés en la gestió dels residus, ja que aquests serveis es gestionen a través de la Mancomunitat. En l'aigua, el pressupost d'adapta a l’increment de tarifes de l’ATL (Aigüest Ter-Llobregat), que aporta la part de l'aigua que no es genera al mateix municipi. I entre d'altres es preveuen obres de millora en aquipament esportius amb subvencions de la Generalitat i de la Diputació per a actuacions adreçades a la millora d’equipaments i serveis esportius.
Pel que fa a les inversions, el 85% del total se centra en dos projectes principals: la fase final del Poliesportiu de Calaf i les zones esportives. La resta correspon a material i petites actuacions necessàries.
Mases ha explicat que el pressupost compleix tots els ratis econòmics exigits, un estalvi net positiu de 84.146,67 , euros, un deute viu de 85,21%. Aquest es reduirà al 70,63% si es cobren els 724.000 euros compromesos per la Generalitat per la Residència i això suposar sortir de la tutela finançera d'administracions superirors o el que és el mateix, tenir més llibertat per a la gestió ecnòmica municipal. Mases situa la capacitat de finançament en 257.598,95 euros. Tot i que la Generalitat ha assegurat que abonarà els 724.000 euros abans de final d’any, el consistori ha optat per ser prudent i no comptar-los fins que el pagament sigui efectiu.
En el ple de desembre en què es va aprovar el pressuposto, el grup de Junts va formular comentaris al pressupost. En la seva intervenció, va exposar dubtes sobre el càlcul dels interessos dels préstecs i va demanar aclariments sobre l’impacte del cobrament de les subvencions pendents. A més, també va suggerir possibles inversions que els hauria agradat veure inclosos, com la recuperació progressiva del Convent de Sant Francesc, o donar un nou ús al solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, proposant-lo com a espai esportiu o zona d’esbarjo per a gossos.
L’equip de govern va respondre que ja s’està treballant amb la Diputació i la Direcció General de Patrimoni per actualitzar el projecte del Convent i explorar vies de finançament, però l'alcladessa va recordar que la situació de tutela financera actual impedeix assumir noves inversions importants. També va explicar que el solar es continuarà estudiant dins del planejament d’espais esportius.
