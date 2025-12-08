Creu Roja de l'Anoia dona consells per minimitzar els efectes del dies més freds de l'any
Desaconsella la ingesta de begudes alcohòliques i recomana menjar guisats, llegums de cullera i fruita de colors taronja o groc
Regió7
Creu Roja a l’Anoia, en col·laboració amb el Servei de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada, ha fet una campanya amb consells per conviure millor amb el fred. Són tots consells de salut, com ara evitar beure begudes alcohòliques que donen la falsa sensació d'escalfor i recomana de beure begudes calentes.
A les persones d'edat avançada que tenen problemes de cor els aconsella que evitin la sortida a l'exterior, perquè el fred exerceix sobre el cor una tensió extra i existeix risc de patir un atac de cor. Alguns dels consells són més obvis, com ara tenir en compte les previsions meteorològiques abans de sortir de casa o abrigar-se amb diverses capes i evitar les hores que, o bé no hi ha sol, o ja és fosc, que és quan les temperatures poden ser més baixes.
També incideix en algunes recomanacions a la llar, com ara tenir un bon aïllament tèrmic a la cara, que no hi hagi degoters ni entrades d'aigua en les portes i finestres que donen a l'exterior. També indica que davant la manca d’un sistema adequat de calefacció, utilitza mesures més tradicionals, com romandre a les estances on hi hagi algun focus d’escalfor (radiador, estufa ...) o utilitza mantes. Evita estar moltes hores sense moure’s, ja que l’activitat física genera calor i ajuda a combatre el fred.
Si utilitzes brasers de carbó o llar de foc, s'ha de deixar entrar l’aire de tant en tant, per no córrer risc d’asfíxia. I demana atenció a l'hora d'escalfar-se amb estufes elèctriques o de gas perquè no hi hagi possibles punts d'inici d'un foc.
Per últim, pel que fa a l'alimentació el consell és consumir productes de temporada, i, si pot ser, preparar guisats o plats de cullera amb llegums. Recorda que les fruites i verdures de color taronja o groc, tenen compostos i vitamines que ajuden les teves defenses durant l’hivern.
