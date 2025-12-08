Un lladre reincident fereix un agent de policia quan el detenen després de cometre tres robatoris a Òdena
El detingut havia consumat dos robatoris en dos tallers mecànics i un establiment comercial del municipi en poques hores
Regió7
La Guàrdia Municipal d'Òdena va detenir el passat dijous, 4 de desembre, un lladre reincident després de cometre tres robatoris i agredir un agent de policia. Els fets van tenir lloc a última hora de la tarda. Després de rebre alertes de dos robatoris consumats en dos tallers mecànics diferents del municipi, els agents de la guàrdia municipal van iniciar una cerca intensiva del presumpte autor.
Pocs moments després, una patrulla va localitzar i interceptar el sospitós just quan sortia d'un establiment comercial portant diversos articles que acabava de sostreure. El detingut, conegut per ser un lladre reincident, portava també diversos objectes procedents dels anteriors robatoris als tallers, entre els quals es trobaven un ordinador portàtil i altre material divers.
Durant el procés de detenció, l'individu va mostrar una actitud agressiva i va atacar un dels agents actuants, causant-li lesions. Per aquest motiu, a més dels delictes de robatori, també se li imputa un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.
El detingut ha estat posat a disposició dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de les diligències corresponents, i posteriorment passarà a disposició judicial. Part dels objectes furtats van poder ser recuperats i retornats als seus legítims propietaris.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga