Un lladre reincident fereix un agent de policia quan el detenen després de cometre tres robatoris a Òdena

El detingut havia consumat dos robatoris en dos tallers mecànics i un establiment comercial del municipi en poques hores

Un cotxe de la Guàrdia Municipal d'Òdena

Un cotxe de la Guàrdia Municipal d'Òdena / arxiu

Regió7

Manresa

La Guàrdia Municipal d'Òdena va detenir el passat dijous, 4 de desembre, un lladre reincident després de cometre tres robatoris i agredir un agent de policia. Els fets van tenir lloc a última hora de la tarda. Després de rebre alertes de dos robatoris consumats en dos tallers mecànics diferents del municipi, els agents de la guàrdia municipal van iniciar una cerca intensiva del presumpte autor.

Pocs moments després, una patrulla va localitzar i interceptar el sospitós just quan sortia d'un establiment comercial portant diversos articles que acabava de sostreure. El detingut, conegut per ser un lladre reincident, portava també diversos objectes procedents dels anteriors robatoris als tallers, entre els quals es trobaven un ordinador portàtil i altre material divers.

Durant el procés de detenció, l'individu va mostrar una actitud agressiva i va atacar un dels agents actuants, causant-li lesions. Per aquest motiu, a més dels delictes de robatori, també se li imputa un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

El detingut ha estat posat a disposició dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de les diligències corresponents, i posteriorment passarà a disposició judicial. Part dels objectes furtats van poder ser recuperats i retornats als seus legítims propietaris.

Sor Lucía torna a Ucraïna per portar-hi soldats que s'han curat a Catalunya

Nens convertits en sicaris: així recluten menors a Espanya per a encàrrecs violents

L'operació tornada del pont de desembre arranca amb un accident múltiple al Bages i retencions a la C-16

Un accident entre quatre vehicles obliga a tallar la C-58, a Castellbell i el Vilar, a l'inici de l'operació tornada

La consellera Paneque reivindica les tradicions en el lliurament del Premi Santa Bàrbara de Cercs

Un lladre reincident fereix un agent de policia quan el detenen després de cometre tres robatoris

Montserrat celebra la més que centenària festa del Bisbetó

Espanya s'abstindrà en la votació sobre les quotes de repartiment d'immigrants entre els estats membres de la UE

