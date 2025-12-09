Àuria participa en la fundació del CADESC, nou centre estratègic de recerca i impuls de l’economia social a Mataró
L'entitat igualadina ha col·laborat amb la Càtedra d'Economia Social del TecnoCampus de Mataró juntament amb les entitats Tusgsal i Caixa d'Enginyers
Regió7
L'entitat igualadina Àuria ha estat una de les tres col·laborades essencials de la Càtedra d'Economia Social del TecnoCampus de Mataró per a la creació del nou Centre d'Anàlisi i Desenvolupament de l'Economia Social i Cooperativa (CADESC). Les altres dues entitats referents al sector que han contribuit a la creació d'aquest nou centre han estat Caixa d'Enginyers i Tugsal.
El nou centre aspira a esdevenir un espai clau per a l'intercanvi, la generació de coneixement i innovació per enfortir l'economia social com a pilar d'un desenvolupament sostenible i inclusiu. El passat 27 de novembre el Consell de Direcció del CADESC es va reunir per formalitzar el llançament del centre i es va escollir Juanjo Llopis, director general de Caixa d'Enginyers com a president.
La constitució del CADESC per part d’Àuria ha estat possible gràcies al suport dels Projectes Singulars 2024 i la Direcció General d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, dins la iniciativa “Cooperativisme Industrial en Acció”.
Albert Pinyol, gerent d’Àuria i membre del Consell de Direcció del CADESC, va destacar que la creació del CADESC és "una fita important per consolidar un ecosistema que reconegui el valor de l’economia social com a motor de transformació". Va afegir que "des d’Àuria ens sentim orgullosos de formar part d’aquest espai col·laboratiu que aposta per la recerca, la innovació i l’impuls d’un model econòmic més just, inclusiu i sostenible; el de l’economia Social".
La participació d’Àuria en aquest projecte s’alinea amb la seva missió de generar oportunitats des de l’economia social i reforçar el seu compromís territorial. L’experiència de la cooperativa serà clau en la construcció d’estratègies col·lectives per al sector.
