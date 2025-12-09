Calaf analitzarà l'impacte local de la transició energètica aquest dissabte
Dissabte al migdia l'ASAASA organitza una xerrada per debatre sobre els reptes i conseqüències de la implantació d'energies renovables al territori
Regió7
Aquest dissabte 13 de desembre, a les 12 del migdia, el Casino de Calaf acollirà la xerrada “La transició energètica a l’Alta Segarra”, a càrrec de Pep Canela, president de l’Associació per la Sostenibilitat Ambiental de l’Alta Segarra i Anoia (ASAASA). L’acte pretén obrir un espai de debat sobre els reptes i conseqüències de la implantació d’energies renovables al territori.
En un context de crisi climàtica i ecològica, la transició energètica es presenta com una necessitat inajornable. No obstant això, a l’Alta Segarra i a l’Anoia nord aquest procés ja fa anys que és una realitat palpable. Diversos municipis acumulen més de 15 anys de convivència amb més d’un centenar d’aerogeneradors instal·lats, una experiència que permet als veïns valorar de primera mà tant els beneficis com els impactes que aquests projectes han comportat.
Malgrat que la comarca ja supera àmpliament la seva contribució en termes de “solidaritat energètica”, les empreses del sector continuen presentant nous projectes, tant eòlics com fotovoltaics, que s’estenen pels mateixos municipis i comencen a avançar cap a les localitats veïnes. Aquesta pressió territorial ha reactivat el debat sobre el model de transició energètica que s’està seguint.
La xerrada vol donar resposta a algunes de les preguntes que preocupen la ciutadania: com es prenen les decisions sobre la ubicació de les instal·lacions? Quin paper hi tenen les comunitats locals? De quina manera afecten aquests projectes al paisatge, a la biodiversitat i al futur socioeconòmic de la comarca?
L’acte és obert al públic i s’emmarca en les iniciatives que busquen implicar la població en un debat clau per al desenvolupament sostenible del territori.
