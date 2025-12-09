Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals

La informació obtinguda de nou empreses diferents incloïa números de DNI, noms i cognoms, adreces, telèfons, correus electrònics i codis IBAN

Policia Nacional

ACN

Igualada

La Policia Nacional ha detingut a Igualada un jove de 19 anys acusat de sostraure i comercialitzar prop de 64 milions de dades personals de ciutadans obtingudes il·lícitament de fins a nou empreses diferents. Se li imputen delictes de danys informàtics, descobriment i revelació de secrets i vulneració de la intimitat.

La investigació es va iniciar al juny, quan els agents van detectar l'extracció massiva d'informació privada en empreses. Les dades robades incloïen números de DNI, noms i cognoms, adreces, telèfons, correus electrònics i fins i tot codis IBAN. Segons la Policia Nacional, el detingut venia la informació a través de fòrums de hackers. Per dificultar-ne la identificació, utilitzava sis comptes diferents i fins a cinc pseudònims.

Durant el registre practicat la setmana passada en un immoble d'Igualada, els agents van intervenir diversos equips informàtics i dispositius amb bitlleteres de criptomonedes. A més, es va bloquejar una bitlletera digital on, presumptament, el jove ingressava els beneficis obtinguts de la venda de les dades sostretes.

