Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Òdena tindrà una aplicació per reforçar la seguretat de veïns i comerços

L'app Proximity reforçarà la comunicació amb el servei de Guàrdia Municipal i es presentarà demà dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la biblioteca municipal

Un cotxe de la Guàrdia Urbana d'Òdena

Un cotxe de la Guàrdia Urbana d'Òdena / Arxiu

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Òdena

Òdena presentarà demà dimecres 10 de desembre una nova aplicació mòbil per reforçar la seguretat de veïns i comerços. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca d'Òdena a 2/4 de 8 del vespre, on membres del govern municipal presentaran l'app Proximity, que reforçarà la comunicació entre la Guàrdia Municipal i la ciutadania.

Algunes de les funcions que oferirà aquesta nova aplicació municipal seran alertes de seguretat per a comerços i veïns; un servei exclusiu per atendre persones vulnerables, com dones en situació de violència masclista o víctimes de bulliyng; i un servei de videotrucada immediata i geolocalitzada amb la Guàrdia Municipal, sense necessitat de trucar, per actuar amb rapidesa en situacions d’emergència.

Des del consistori animen tots els veïns a acudir a la presentació de l'aplicació per tal que el seu ús es pugui estendre entre veïns i comerços d'Òdena el més aviat possible.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

Xabi Alonso, a punt de ser acomiadat

Xabi Alonso, a punt de ser acomiadat

Els transportistes exigeixen una disculpa al conseller Ordeig per culpar-los de provocar la pesta porcina amb un entrepà en mal estat

Els transportistes exigeixen una disculpa al conseller Ordeig per culpar-los de provocar la pesta porcina amb un entrepà en mal estat

Aigües de Manresa prova comptadors amb lectura més precisa

Aigües de Manresa prova comptadors amb lectura més precisa

Afectacions al trànsit a Manresa: Baixada del Pòpul i carrer Circumval·lació

Afectacions al trànsit a Manresa: Baixada del Pòpul i carrer Circumval·lació

Damià Timoner, guitarrista i compositor, contra Rosalía: "Estic d'acord amb els que creuen que la cantant ja no s'escoltarà d'aquí cinc anys"

Damià Timoner, guitarrista i compositor, contra Rosalía: "Estic d'acord amb els que creuen que la cantant ja no s'escoltarà d'aquí cinc anys"

La mascareta serà obligatòria en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

La mascareta serà obligatòria en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

Pastisseria El Cigne: Qualitat amb segell artesà

Pastisseria El Cigne: Qualitat amb segell artesà

Els Agents Rurals intenten impedir que els senglars de Cerdanyola arribin al Parc de Sant Llorenç del Munt

Els Agents Rurals intenten impedir que els senglars de Cerdanyola arribin al Parc de Sant Llorenç del Munt
Tracking Pixel Contents