Òdena tindrà una aplicació per reforçar la seguretat de veïns i comerços
L'app Proximity reforçarà la comunicació amb el servei de Guàrdia Municipal i es presentarà demà dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la biblioteca municipal
Òdena presentarà demà dimecres 10 de desembre una nova aplicació mòbil per reforçar la seguretat de veïns i comerços. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca d'Òdena a 2/4 de 8 del vespre, on membres del govern municipal presentaran l'app Proximity, que reforçarà la comunicació entre la Guàrdia Municipal i la ciutadania.
Algunes de les funcions que oferirà aquesta nova aplicació municipal seran alertes de seguretat per a comerços i veïns; un servei exclusiu per atendre persones vulnerables, com dones en situació de violència masclista o víctimes de bulliyng; i un servei de videotrucada immediata i geolocalitzada amb la Guàrdia Municipal, sense necessitat de trucar, per actuar amb rapidesa en situacions d’emergència.
Des del consistori animen tots els veïns a acudir a la presentació de l'aplicació per tal que el seu ús es pugui estendre entre veïns i comerços d'Òdena el més aviat possible.
