L’Hospital Universitari d’Igualada engega una campanya de Nadal per apadrinar flors solidàries fetes pels usuaris de salut mental
Els beneficis es destinaran íntegrament al projecte “Planta salut”, que té com a objectiu crear un hort i jardí terapèutic a la terrassa de l’Àrea d’Atenció Intermèdia
Les flors es podran apadrinar a través del web www.plantasalut.cat. Per cada aportació, es penjarà una flor a l’arbre de Nadal del vestíbul de l’Hospital amb el nom de la persona o entitat col·laboradora
Regió7
L’Hospital Universitari d’Igualada ha posat en marxa la iniciativa “Aquest Nadal, Planta salut: apadrina una flor solidària”, una acció que convida la ciutadania, les entitats i els professionals a decorar l’arbre de Nadal amb flors elaborades a mà pels usuaris del servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia. La campanya proposa fer un gest solidari amb doble impacte: donar valor a l’esforç de les persones que les han creat i contribuir al projecte de mecenatge “Planta salut”, que transformarà la terrassa de l’Àrea d’Atenció Intermèdia en un hort i jardí terapèutic per a les persones hospitalitzades.
Totes les persones que ho vulguin poden apadrinar una flor solidària a través del web www.plantasalut.cat. Des de l’hospital igualadí es fa una crida a la participació per omplir l’arbre de Nadal de solidaritat.
Les flors han estat elaborades a mà per les persones usuàries dels serveis de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia, en el marc dels grups terapèutics que es duen a terme al Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC), a l’Hospital de Dia d’Adults i a l’Hospital de Dia Infantojuvenil. Cada flor és única i simbolitza creativitat, dedicació i el valor del temps compartit a les sessions de grup.
“Fer aquestes flors ha sigut molt maco, es respirava un ambient molt tranquil, amb moltes ganes de fer flors”, explica Mònica Oriol, educadora social del Servei de Rehabilitació Comunitària, que remarca que “els usuaris s’han sentit útils, ja que han pogut contribuir a una causa col·lectiva que millorarà la vida d’altres persones”.
Per la seva banda, Joan Beumala, coordinador de l’Hospital de Dia Infantojuvenil, destaca que durant els tallers “s’han treballat aspectes com l’altruisme i l’empatia” i afegeix que “el procediment ha servit per veure com un tros de paper es pot transformar en una flor única i ens serveix per fer un símil: a vegades ens podem sentir malament, però a través del treball i la teràpia, també ho podem transformar”.
Per Judit Aumatell, terapeuta ocupacional de l’Hospital de Dia d’Adults, amb aquesta activitat “les persones usuàries s’han sentit part activa de la comunitat, reforçant la identitat, el sentiment d’utilitat i la participació social”.
Els beneficis es destinaran íntegrament al projecte “Planta salut”, que té com a objectiu crear un hort i jardí terapèutic a la terrassa de l’Àrea d’Atenció Intermèdia, per fomentar el benestar emocional, l’autonomia i la recuperació funcional de les persones ingressades, especialment de les unitats de subaguts, recuperació funcional i cures pal·liatives.
