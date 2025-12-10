La Festa dels Reis d'Igualada arriba a la seva 131a edició defensant la tradició
Enguany el Nunci dels Reis serà Xavi Dàvila, periodista de la ràdio local
La Festa dels Reis d'Igualada és una de les més tradicionals i emblemàtiques de la capital de l'Anoia que aquest any arriba a la seva 131a edició. Avui s'han presentat els actes i el cartell en un acte amb la participació del regidor d'Entitats, Miquel Vives. Ha dit que "són tres dies que els igualadins tenen molt marcats al calendari de cada any".
Un dels membres de la Comissió de la Festa Reis, Pau Durán, ha explicat que la "trilogia de reis" tindrà un primer avançament el dia 19 de desembre amb la crida de la Festa dels Reis, que és l'anunci oficial que ses majestats passaran per la capital de l'Anoia. Enguany el Nunci dels Reis serà Xavi Dàvila, periodista de la ràdio local.
Dàvila, també present en l'acte, ha dit que per a ell "és un honor poder representar la Comissió de Reis" i ha agraït a tota la Comissió de la Festa dels Reis en nom de la Ràdio d'Igualada, que fa un programa dedicat a aquesta festa des de fa moltes dècades. Després de l'acte es farà la lectura pública de l'anunci i una cantada de nadales per part dels alumnes de les escoles d'Igualada que interpretaran l'himne de la festa.
El patge Frauk arribarà a la ciutat el dia 28 de desembre a les 6 de la tarda al Pavelló de Les Comes, però abans farà un recorregut pels carrers de la ciutat per anunciar la seva presència als nens i nenes de la ciutat. I el dia 5 de gener arribarà l'esperada cavalcada de reis.
En la cavalcada d'enguany hi haurà una zona tranquil·la pensada perquè els infants amb TEA o sensibilitat especial també puguin gaudir de l'acte sense tant soroll ni tants estímuls constants.
El cartell d'enguany és d'estil renaixentista i mostra un edifici real de la rambla d'Igualada en la nit de Reis. L'autora ha explicat que volia representar "la tradició d'aquesta festa a Igualada".
Defensa de la tradició
Demanats pels mitjans de comunicació, Pau Durán i Miquel Vives han defensat la Festa dels Reis d'Igualada davant les "polèmiques" que cada any s'associen a les cavacaldes de Reis, com per exemple el fet de si és o no racista el fet que persones blanques es pintin de negre per representar els patges del rei Baltasar.
Sobre aquest aspecte Durán ha comentat que "és una festa patrimonial amb uns elements marcats, però estem treballant perquè tothom se senti a gust i integrat". Ha explicat que cada any s'incrementa el nombre de vestits blancs i rossos per igualar-los amb els negres i ha recordat que "les persones que participen són voluntàries, no podem obligar a ningú".
