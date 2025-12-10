La jornada JoveXperience torna a Igualada per incloure els adolescents en les activitats nadalenques
L'estrena de la proposta l'any passat va convèncer el seu públic objectiu i enguany es repetirà amb més activitats
La JoveXperience tornarà a Igualada el 23 de desembre després de l'èxit que va tenir l'estrena del format el Nadal passat. Avui s'ha presentat la jornada i enguany es vol repetir el format que va triomfar amb encara més activitats. L'espai escollit per dur a terme la jornada serà el Museu de la Pell i serà un recinte on només podran entrar joves i adolescents, tal com ha comentat la tinent d'alcalde d'Igualada, Patrícia Illa, "hi haurà un aparcament de pares a l'entrada". El públic són joves d'entre 12 i 17 anys.
Hi haurà un espai de realitat virtual, una zona de videoconsoles, un escaperoom, un escalèxtric gegant, un rocòdrom gran i adaptat a diferents nivells i una zona esportiva, entre altres activitats. L'objectiu final és dinamitzar la zona centre i el barri del Rec d'Igualada a través de la participació dels joves en les activitats de la ciutat.
Punt de Partida és una entitat igualadina de jocs de taula que col·labora amb la JoveXperience i un dels seus responsables, Josep Maria, ha comentat que portaran una selecció de jocs de taula, "la majoria jocs nous i familiars per agafar idees de regals de Nadal i també algun d'expert per si algú vol anar més enllà". També portaran algun circuit de cotxes i el Team 3, un joc gegant de coordinació que van fer des de la mateixa entitat.
Com a novetat, hi haurà partides en jocs de rols ocults que es considera "molt adient per la franja d'edat". També es farà una cerca del tresor de la JoveXperience per dinamitzar tot el saló.
Una altra de les entitats que dinamitzarà a jornada serà Aquí Hi Ha Tema, en la seva representació Xavi ha acudit a la presentació i ha explicat que es farà un concert amb les cançons que han creat amb joves talents de la ciutat gràcies a la col·laboració de La Caserna.
