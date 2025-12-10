Miquel Missé defensa a Montbui que els rols de gènere són dolorosos per a tots els infants
En una xerrada a Mont-Àgora sobre diversitat de gènere en la infància, el sociòleg ha explicat perquè cal introduir nous models de feminitat, però sobretot de masculinitat
El sociòleg expert en gènere i sexualitat, Miquel Missé, ha defensat avui a Mont-Àgora, a Santa Margarida de Montbui, que el procés d'assumir els rols de gènere és dolorós per a tots els nens i nenes, no només per a aquells que manifesten discordances amb el gènere que els va ser assignat en el naixement.
Una quarantena de persones han acudit a la seva xerrada sobre diversitat de gènere en la infància on l'expert ha repassat conceptes amplis com la socialització a través dels rols de gènere amb de metàfores senzilles. "Si el gènere fos l'examen per treure's el carnet de conduir, la infància seria el teòric i l'adolescència, el pràctic".
Per a Missé, aprendre com s'han de comportar els nens i les nenes "és com parlar una llengua universal". En aquesta metàfora el sociòleg ha exposat que "hi ha infants que dominen molt bé aquesta llengua i són molt experts", que serien els que reprodueixen els rols de gènere. També hi ha nens que, tot i que "saben parlar l'idioma, també coneixen altres registres" posava l'exemple dels nens que "saben que a casa de la tieta poden jugar a les princeses , però a l'escola no".
Hi ha un tercer grup d'infants que "saben parlar, però ho fan amb molt accent" i uns altres que "no parlen l'idioma i no entenen perquè la seva forma de ser no encaixa amb el que se suposa que han de ser". Segons Missé, són tots aquells nens que no veuen perquè no pot ser masculí ballar o patinar.
Melancolia del gènere
Per exemplificar el que passen molts nens a l'adolescència, Missé ha recuperat el concepte de "melancolia de gènere" proposat per Judith Butler. Com els rols s'aprenen de forma inconscient, hi ha un dia que els nens que els agrada ballar, ho deixen de fer i ni ells mateixos saben ben bé per què.
Segons ha detallat el sociòleg, tothom ha de fer sacrificis per encaixar en el que se suposa que ha de ser un home o una dona i deixar enrrere coses. Llavors, quan un nen que ha deixat de balla per encaixar veu quan és adolescent un altre adolescent que balla, no pot evitar sentir ràbia i rebuig cap a aquest comportament.
Ha explicat que és justament aquest diàleg intern del "si jo m'he hagut de contenir, per què tu no?" és l'origen de moltes agressions lgtbifòbiques en l'adolescència i fins i tot en l'edat adulta.
Menys etiquetes, més experiències
Un dels punts clau de l'agrumentació de Missé és que no només les persones trans són les que pateixen per adaptar-se a un gènere. "Quan una persona de 5 anys ens diu que ja no vol ser un nen, que vol ser una nena, com a societat hem de fer la reflexió de quina mena de categoria és ser un nen i quines implicacions ha de tenir perquè un nen vulgui canviar-se de gènere", reflexionava.
Creu que les famílies i institucions que treballen amb infants haurien de fer un "exercici conscient de sortir de la lògica de les identitats i estar més disposats a la incertesa". Per a Missé "els nostres referents i arquetips són tan pobres que quan veiem que una persona és femenina, ja pensem que li han d'agradar els homes" i posava l'exemple paradigmàtic de Mario Vaquerizo, que tot i tenir una relació estable amb una dona, moltes persones pensen que és homosexual.
Referents de masculinitat
Els infants que neixen i creixen en l'actualitat viuen en normes de gènere que estan en constant moviment. El sociòleg explicava que els nens viuen amb "un discurs social que reforça els models de masculinitat tradicional, però alhora també hi ha discursos paral·lels que diuen que aquest model de masculinitat és tòxica".
Considera que tal com s'ha fet amb les dones, caldria fer un esforç per tenir una representació més àmplia de models d'homes. "Hem de construir un futur on les masculinitats puguin tenir cabuda", deia, perquè segons Missé "no pot ser que eduquem els nens amb models tradicionals i a 3r de l'ESO els diguem que es desconstrueixin".
