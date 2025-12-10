Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Astronomia

La millor pluja d’estels de l’any arriba aquest cap de setmana: es podran veure des de l’Anoia?

La nit del 13 al 14 és la millor franja per observar les Gemínides, tot i que els núvols i la boira podrien dificultar-ho, segons l’Observatori de Pujalt

Cel estrellat sobre l’Observatori de Pujalt, un dels millors punts per intentar observar les Gemínides el cap de setmana

Cel estrellat sobre l’Observatori de Pujalt, un dels millors punts per intentar observar les Gemínides el cap de setmana / Observatori de Pujalt

Miti Vendrell

Igualada

La pluja d’estels de les Gemínides arriba aquest cap de setmana al seu punt de màxima activitat, consolidant-se —un any més— com la més intensa i espectacular del calendari. El director de l’Observatori de Pujalt, Josep Maria Llenas, explica que és “la pluja d’estels més important de tot l’any, tant per quantitat com per brillantor”. Tot i que la més popular és la de les Llàgrimes de Sant Llorenç, recorda que “no és el mateix observar el cel a l’agost, amb caloreta, que al desembre, amb fresqueta”, i que en termes de quantitat, abundància i brillantor, les Gemínides són clarament superiors.

El màxim científic serà diumenge 14 a les nou del matí, quan ja és de dia, però la millor finestra per veure-les serà la nit del dissabte 13 al diumenge 14, especialment abans de les tres de la matinada, hora en què sortirà la Lluna.

Un fenomen excepcional i diferent de totes les altres pluges d’estels

Llenas remarca que les Gemínides són una pluja “completament diferent” de la resta: mentre que quasi totes provenen de cometes, aquesta s’origina en l’asteroide Phaeton. “Durant molts anys se’n desconeixia la procedència”, explica, fins que es va confirmar que aquest objecte “probablement havia estat un cometa” que va perdre el gel i va quedar com una roca seca. El rastre que deixa és el que la Terra travessa cada desembre, generant una pluja d’estels brillant, lenta i abundant.

Sobre l’observació, detalla que a primera hora “cal mirar cap a l’est, cap a la constel·lació de Gèminis, d’on surten els meteors”, però que la millor opció és fixar la mirada “sobre els nostres caps, al zenit”, perquè l’aixam s’escampa per tot el cel.

Núvols i boira: el gran obstacle d’aquest any

Tot i que les condicions astronòmiques són bones —amb poca llum lunar i un màxim potent—, la meteorologia no acompanya. “Portem un any molt dolent en meteorologia”, reconeix Llenas, i la previsió per al cap de setmana és que “estarà força tapat, inclús amb molta boira”. Això podria fer molt difícil veure el fenomen des de l’Anoia.

Malgrat tot, manté un punt d’esperança: “Si es dona l’ocasió que millora el temps i es pot arribar a observar, cal aprofitar-ho.” Segons ell, si hi ha alguna treva, “la nit del 13 al 14 seria el moment òptim” per intentar-ho.

Llenas resumeix la situació amb prudència: les condicions astronòmiques són “molt favorables”, però tot dependrà d’una possible finestra de cel clar.

