Realitat virtual i activitats de robòtica: els plats forts de la 40a edició del saló de la infància d'Igualada
L'Ajuntament ha presentat el cartell d'una edició centrada en l'aniversari amb l'objectiu de superar les xifres d'assistència de l'any passat
Els infants nens i nenes de fins a 12 anys d'Igualada tenen una cita amb el saló de la infància, que estarà actiu del 27 de desembre al 4 de gener a l'edifici de l'antic escorxador. Avui la tinent d'alcalde de la ciutat, Patrícia Illa, ha presentat l'edició d'enguany, que és de celebració, ja que el saló de la infància arriba al seu 40è aniversari.
Algun dels punts que més destacarà és un reforç de la part tecnològica (STEM) a través d'activitats de robòtica i de realitat virtual, que segons explica "l'any passat van tenir molt bona acollida". L'objectiu del consistori és superar les 16.578 entrades que es van vendre l'any passat per anar al saló de la infància.
També hi haurà una ampliació de la ludoteca d'activitats infantils per a nens i nenes a partir de dos anys i una participació activa de més entitats com les corals folklòriques, els traginers, l'Anoia Club gimnàstic o els cossos de seguretat com els Mossos o la policia local d'Igualada, en aquest darrer cas, els infants podran "descobrir els cotxes de tots els cossos de seguretat".
La part esportiva de l'esdeveniment "és una sorpresa", però Illa ha avançat que hi haurà un "xutòmetre" i gràcies a les aportacions de la Diputació de Barcelona hi haurà "estacions que no havíem tingut mai a la nostra ciutat".
L'il·lustrador del cartell, Xavi Mula, ha comentat que gràcies al fet que ell ha estat el responsable d'aquest cartell durant més d'una dècada "ens ha permès crear una línia gràfica". En el cartell d'enguany l'artista ha mirat de fer una proposta "molt festiva" i que "convidi als infants a participar en la festa".
Per acudir al saló de la infància hi haurà l'horari de matí, de 2/4 d'11 a 2 del migdia, i el de tarda, de 2/4 de 4 fins a les 7 del vespre. Les entrades es podran adquirir de forma anticipada al web TiquetsIgualada.cat i també presencialment durant els dies que tingui lloc l'esdeveniment.
