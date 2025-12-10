El teatre Ateneu d'Igualada presenta la nova programació després de les últimes reformes
Hi ha quatre tipus d'abonaments de la programació estable que inclouen espectacles des del gener fins al maig de l'any que ve
La pròxima temporada del teatre municipal Ateneu d'Igualada serà la primera que els espectadors podran gaudir de les reformes que s'han fet en aquests últims mesos, 30 anys després de les últimes remodelacions. La regidora de Cultura de la capital de l'Anoia, Carme Riera, ha presentat avui la programació per a la temporada vinent que anirà des del gener fins al maig de l'any que ve.
Enguany s'ofereixen quatre tipus d'abonaments de la programació estable que van des dels 78 euros per a 5 espectacles fins als 108 per a 8 espectacles. Tots els abonaments inclouen de forma gratuïta l'entrada a l'obra Pompeu Fabra s'escriu amb ce trencada de Terra Teatre, que es representarà el dissabte 21 de març.
Els abonaments es poden comprar del 15 de desembre a les 11 del matí fins al dia 21 per internet o a la taquilla del teatre. La regidora ha recomanat als igualadins que aprofitin l'ocasió per "regalar cultura" ara que venen les festes de Nadal.
Riera ha explicat que s’oferiran nou espectacles en abonament amb artistes de primer nivell com: Lluís Soler, Pol López, Mar Ulldemolins, Joel Joan o Rosa Renom; i artistes de la comarca com Jacob Torres, l’escenògraf Albert Pascual i Terra Teatre. La temporada es coordina amb La Xarxa, les Músiques de Butxaca i el Viver de Músiques, per arribar a un públic ampli i divers.
Entre algun dels espectacles més destacats de la programació pel seu important component emocional serà el comiat de Marcel Gros dels escenaris d'Igualada. Farà un espectacle titulat Millors moments... la història d'un pallasso que es representarà el diumenge 22 de març a 1/4 d'1 del migdia.
Un altre dels punts clau d'aquesta programació és l'especatcle de comèdia de David Guapo, Que no nos frunjan la fiesta, un xou aclamat per més de 500.000 espectadors arreu del món i que a Igualada es representarà el 31 de gener a 2/4 de 9 del vespre.
Un altre dels components estrella d'aquesta programació és l'espectacle d'humor de David Guapo,
Les entrades individuals estaran a la venda el 22 de desembre, a les 11 del matí, per internet i a la taquilla del teatre i, a partir del dimarts 23 de desembre, al Punt. En aquestes localitats hi ha descomptes per a diversos col·lectius. Durant la mateixa setmana de l’espectacle de la programació estable hi haurà entrades a 5 euros per a joves fins a 25 anys.
