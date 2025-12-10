Unió de Pagesos presenta un contenciós contra una planta solar de Pujalt
El sindicat agrari Unió de Pagesos ha interposat un contenciós administratiu contra l’autorització d'una planta solar fotovoltaica al terme de Pujalt. El contenciós arriba després que quedessin desestimats els recursos d’alçada lliurats a la Secretaria d’Acció Climàtica del Govern anterior en funcions, en relació amb l’autorització de la Direcció General d’Energia a la planta solar fotovoltaica PSFV de 29,59 MW.
L’organització agrària lamenta que la Direcció General d’Energia i la Secretaria de Transició Ecològica no els ha deixat cap altra opció que recórrer a la justícia, ja que han fet cas omís dels reiterats advertiments i recursos que han presentat al llarg de la tramitació administrativa. Lluny d’esmenar els defectes de la tramitació, l’administració ha tancat la tramitació dels projectes apartant-se de les obligacions i tramitacions que estableix la Llei dels espais agraris, principalment, pel que fa a l’obligació dels promotors d’incorporar l’Anàlisi d’Afectacions Agràries, que en molts casos s’incompleix o es fa de manera parcial.
Unió de Pagesos considera que el Govern anterior en funcions va actuar amb irresponsabilitat per no buscar una solució ajustada al conjunt del dret vigent, i denuncia que el Govern actual segueix la mateixa línia. El sindicat alerta que, en cas que la justícia anul·li les autoritzacions es podria obrir la porta a què els promotors dels projectes puguin reclamar indemnitzacions pels costos i inversions dutes a terme, —els 19 projectes portats a la justícia fins ara ja sumen 382,89 milions d’euros— així com pels lucres cessants que els comportarà. Per aquest motiu, el sindicat adverteix que, si el Govern no esmena la tramitació il·legal feta fins ara, exposarà a la Generalitat a futures indemnitzacions multimilionàries als promotors dels projectes.
El projecte de Pujalt se suma als contenciosos administratius presentats en els darrers mesos: el del Moianès, dos a Alcarràs (Segrià), al de la Ribera i la Terra Alta, al de l’Horta de Lleida, als tres del Pallars, als del Bages i l’Anoia, al de l’Alt Empordà, a dos de l’Alt Camp i a tres més de l’Anoia. Es tracta dels primers que s’han dut a la Justícia, però en els pròxims mesos en seran més per l’incompliment de la Llei dels espais agraris.
Unió de Pagesos continua amb la tasca de lliurar al·legacions a projectes de renovables en defensa de l’espai agrari. Durant el 2024, va lliurar al·legacions a 19 projectes fotovoltaics d’un total de 76 i va presentar 23 recursos d’alçada; pel que fa als projectes eòlics, va lliurar al·legacions a 5 dels 7 projectes tramitats a Catalunya. El 2023 va lliurar al·legacions a 55 projectes fotovoltaics d’àmbit català d’un total de 120, a 10 dels 18 projectes eòlics i va presentar 32 recursos d’alçada.
