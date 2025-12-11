Un accident entre dos camions deixa un ferit i obliga a tallar la calçada de l'A-2, al Bruc
Un dels conductors ha quedat atrapat mecànicament a la cabina del vehicle i ha hagut de ser rescatat i evacuat a l'hospital de Berga amb pronòstic lleu
La interrupció de la via ha provocat cues de tres quilòmetres en sentit oest, en direcció Lleida, però s'han habilitat desviaments
Un accident entre dos camions ha deixat un dels conductors ferit i atrapat a la cabina i ha obligat a tallar la calçada a l'A-2, al Bruc (Anoia). L'encalç ha tingut lloc pels volts de 3/4 de 12 d'aquest matí, al punt quilomètric 570 de l'autovia. A causa de l'impacte, els cossos de seguretat han hagut d'interrompre la circulació per rescatar un dels involucrats, que ha quedat atrapat mecànicament dins el camió i no podia sortir pel seu propi peu, i per contenir una fuita de combustible. L'incident ha provocat fins a tres quilòmetres de cues en sentit oest, en direcció Lleida, i s'han hagut d'habilitar desviaments.
Com confirmen fonts dels Bombers de la Generalitat, que s'han activat amb cinc dotacions, l'home que ha hagut de ser excarcerat ha resultat ferit lleu i ha hagut de ser traslladat d'urgència a l'hospital d'Igualada.
A la 1 h del migdia, més d'una hora més tard que hagi tingut lloc l'accident, la via continua tallada i els cossos de seguretat segueixen treballant per restablir la normalitat.
