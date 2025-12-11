Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripEntrades RosalíaRestaurant TemPoEmpresesPesta porcinaTurisme a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Un accident entre dos camions deixa un ferit i obliga a tallar la calçada de l'A-2, al Bruc

Un dels conductors ha quedat atrapat mecànicament a la cabina del vehicle i ha hagut de ser rescatat i evacuat a l'hospital de Berga amb pronòstic lleu

La interrupció de la via ha provocat cues de tres quilòmetres en sentit oest, en direcció Lleida, però s'han habilitat desviaments

Els dos camions implicats en l'accident de l'A-2

Els dos camions implicats en l'accident de l'A-2 / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un accident entre dos camions ha deixat un dels conductors ferit i atrapat a la cabina i ha obligat a tallar la calçada a l'A-2, al Bruc (Anoia). L'encalç ha tingut lloc pels volts de 3/4 de 12 d'aquest matí, al punt quilomètric 570 de l'autovia. A causa de l'impacte, els cossos de seguretat han hagut d'interrompre la circulació per rescatar un dels involucrats, que ha quedat atrapat mecànicament dins el camió i no podia sortir pel seu propi peu, i per contenir una fuita de combustible. L'incident ha provocat fins a tres quilòmetres de cues en sentit oest, en direcció Lleida, i s'han hagut d'habilitar desviaments.

Com confirmen fonts dels Bombers de la Generalitat, que s'han activat amb cinc dotacions, l'home que ha hagut de ser excarcerat ha resultat ferit lleu i ha hagut de ser traslladat d'urgència a l'hospital d'Igualada.

A la 1 h del migdia, més d'una hora més tard que hagi tingut lloc l'accident, la via continua tallada i els cossos de seguretat segueixen treballant per restablir la normalitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
  2. Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
  3. L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
  4. Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
  5. El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
  6. Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
  7. El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
  8. Rosalía interromp una entrevista per...una panerola

L'activitat de recerca i innovació a la Catalunya Central aporta al territori 28 milions d’euros

L'activitat de recerca i innovació a la Catalunya Central aporta al territori 28 milions d’euros

Sant Joan celebra dissabte un Mercat de Nadal que es renovada

Sant Joan celebra dissabte un Mercat de Nadal que es renovada

L'Informe de vulnerabilitat social 2024: la pressió per l'envelliment creix al Bages mentre l'atur es redueix i augmenta l’ocupació

L'Informe de vulnerabilitat social 2024: la pressió per l'envelliment creix al Bages mentre l'atur es redueix i augmenta l’ocupació

Qui és Melissa Jiménez? Amb arrels a Sallent, espera el seu quart fill, el primer amb el pilot Fernando Alonso

Qui és Melissa Jiménez? Amb arrels a Sallent, espera el seu quart fill, el primer amb el pilot Fernando Alonso

El trio format pels germans Clara i Sergi Renom amb Marc Comabella actua al Santuari de Lourdes de la Nou

El trio format pels germans Clara i Sergi Renom amb Marc Comabella actua al Santuari de Lourdes de la Nou

Un accident entre dos camions al Bruc deixa un conductor atrapat a la cabina

Un accident entre dos camions al Bruc deixa un conductor atrapat a la cabina

Els Premis Zirkólika homenatjaran Marcel Gros

Els Premis Zirkólika homenatjaran Marcel Gros

Denuncien l’enverinament de dos gats de carrer al barri de la Font de Manresa

Denuncien l’enverinament de dos gats de carrer al barri de la Font de Manresa
Tracking Pixel Contents