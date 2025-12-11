Alumnes de 5è de primària a Igualada creen i gestionen una cooperativa
Més de 300 escolars participen en el projecte "Cultura emprenedora a l’Escola" durant el curs 2025-2026
Regió7
Igualada tornarà a ser, un any més, un dels municipis participants en el projecte "Cultura emprenedora a l’Escola", una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu que l’alumnat creï i gestioni una cooperativa escolar al llarg del curs acadèmic. El programa compta amb el suport dels centres educatius, l’administració local, empreses i entitats del territori.
En aquesta nova edició, el projecte es desenvolupa a les escoles Maristes Igualada, Escolàpies, Acadèmia Igualada, Emili Vallès, Col·legi Monalco, Escola Pia, Dolors Martí i Ramon Castelltort, i hi participen prop de 330 alumnes de 5è de primària. A escala de demarcació, més de 12.000 alumnes de més de 300 centres educatius i d’un centenar de municipis de la província de Barcelona prendran part en el programa durant el curs 2025-2026. Està previst que es constitueixin unes 490 cooperatives escolars, 15 de les quals corresponen a la ciutat d’Igualada.
Constitució de cooperatives i primera trobada virtual amb l’Àrea d’Empresa de l’Ajuntament d’Igualada
Fa uns dies, els consells rectors de les 15 cooperatives igualadines van presentar els seus estatuts i actes de constitució, formalitzant l’alta al registre de cooperatives a través d’una sessió virtual amb el servei d’Empreses de l’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.
Durant la trobada, l’alumnat va compartir l’experiència sobre el procés de creació de cada cooperativa: des de l’elecció del consell rector i del nom fins a la definició dels productes que elaboraran. També van poder reflexionar sobre qüestions com la producció, la viabilitat, l’estudi de mercat i la comercialització, amb l’assessorament de l’equip tècnic de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.
En les setmanes entrants, les cooperatives iniciaran el procés d’elecció i fabricació dels productes, que es vendran a finals de curs en un mercat obert a la ciutadania.
Quinzena edició del projecte a Igualada
Aquest curs representa la quinzena edició del projecte a la ciutat. Des de la seva implantació, Igualada ha vist néixer més de 150 cooperatives escolars, consolidant-se com un dels municipis amb més trajectòria en aquesta iniciativa educativa.
El programa "Cultura emprenedora a l’escola" és impulsat per la Diputació de Barcelona i coordinat localment pels departaments d’Ensenyament i Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.
Les cooperatives igualadines d’aquestaa edició són:
- Dolors Martí: DMCooperative i Cercooperativa DM
- Escola Pia: Cooperamón, Aixequemelmón i Coop4Good
- Acadèmia Igualada: Blacktogreen i Fili forma
- Escola Emili Vallès: EVI
- Maristes Igualada: Betterwork i OkMaristesCrafters
- Escola Ramon Castelltort: RCCreaiMonart
- Escolàpies Igualada: Energicoop
- Col•legi Monalco: Monalcoshop i MonVets
