Òmnium Anoia agraeix la tasca dels seus voluntaris en una trobada de reconeixement a l’Ateneu
L’entitat agraeix la tasca imprescindible del voluntariat lingüístic, social i cultural que fa possible el seu dia a dia
Regió7
Òmnium Anoia va celebrar ahir a la tarda una trobada de reconeixement al seu voluntariat, que va reunir més de setanta persones a la sala de socis de l’Ateneu Igualadí. La jornada tenia per objectiu remarcar la tasca desinteressada de totes aquelles persones que, al llarg de l’any, fan possible el desplegament de les activitats socials, culturals i lingüístiques de l’entitat a la comarca.
La presidenta d’Òmnium Anoia, Ingrid March, va obrir la trobada agraint la implicació de totes les persones que, amb el seu temps i compromís, contribueixen a fer créixer el projecte de l’entitat, que actualment aplega gairebé 3.000 socis a l’Anoia.
Durant l’acte, es va destacar la feina dels voluntaris i voluntàries que participen en el programa Vincles, compartint el català amb persones nouvingudes que el volen aprendre; del voluntariat que atén la ciutadania cada tarda a la seu del carrer Santa Maria; i dels equips que col·laboren en programes de suport lingüístic a les escoles de la comarca.
La vetllada va comptar també amb l’actuació de l’il·lusionista solsoní Pere Rafart, que va sorprendre els assistents amb un espectacle ple de màgia i humor, i amb un refrigeri final que va permetre compartir impressions i reforçar vincles entre el voluntariat.
