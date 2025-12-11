Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roba en diversos vehicles aparcats a Igualada i l'acaben trobant i detenint amb els objectes sostrets

En el moment de l'arrest, l'home va mostrar una actitud de resistència i desobediència cap als agents, però, tot i això, va acabar detingut

L'home va ser detingut el passat divendres 5 de desembre

L'home va ser detingut el passat divendres 5 de desembre / Policia Local d'Igualada

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Igualada

Un home ha estat detingut, tot i oposar resistència, després d'haver furtat objectes de valor de l'interior de diversos vehicles que estaven estacionats a la zona nord d'Igualada. Els fets van tenir lloc el passat divendres 5 de desembre i el seu arrest va ser possible gràcies a uns ciutadans que van presenciar els fets i van aportar a la Policia Local una detallada descripció del lladre.

De seguida, els agents van iniciar la cerca del sospitós i en una estona van trobar un home que coincidia amb la descripció dels testimonis. Quan s'hi van apropar, van veure que duia a sobre diversos objectes «de dubtosa procedència», presumiblement, els que havia sostret de l'interior dels vehicles.

En voler detenir-lo, l'home va presentar una actitud de resistència i desobediència cap als agents, però, tot i això, va acabar arrestat.

