Conduint sense carnet, assegurança ni ITV: denuncien un motorista d'enduro a Igualada
L'home va ser aturat pels agents perquè tenia la placa de la matrícula doblegada i no era identificable
La Policia Local d'Igualada ha denunciat un conductor d'una moto d'enduro per circular sense carnet, assegurança vigent i la ITV pendent de passar. Els agents van localitzar l'home de 42 anys aquest dilluns 8 de desembre, que va coincidir amb el festiu per la Immaculada Concepció.
Com relata el cos policial, el motorista va ser aturat en identificar que la placa de la matrícula del vehicle estava doblegada i, per tant, no era identificable. I en demanar-li la documentació necessària per conduir, es van adonar que no en tenia.
Per aquests fets, els agents van denunciar el motorista.
