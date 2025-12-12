Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
La xarxa operava des de Vilanova del Camí, Calaf, Carme i Igualada, on tenien quatre plantacions de marihuana a l'interior de cases i manipulaven la cocaïna per després comercialitzar-la
Desarticulat un grup criminal que, a banda d'ocupar-se d'una gran plantació de marihuana, era el principal distribuïdor de cocaïna de l'Anoia. Després d'un any d'investigació, els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació van esbrinar que la xarxa operava des de Vilanova del Camí, Calaf, Carme i Igualada, on tenien els cultius i manipulaven la cocaïna en roca que rebien per després comercialitzar-la. L'operatiu s'ha saldat amb la detenció de dos homes i dues dones, de 44, 33, 39 i 34 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues), defraudació de fluid elèctric i pertinença a un grup criminal.
Aquestes detencions són el resultat d’una investigació iniciada a finals del 2024 quan els mossos van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una casa de Calaf. Durant la investigació els agents van descobrir que els seus responsables formaven part d’una organització criminal que tenia un segon immoble a la població del Carme, també dedicat al cultiu marihuana.
El grup criminal estava format, principalment, per tres persones que tenien diferents rols i responsabilitats. A banda del líder, hi havia la persona encarregada de la supervisió i cura de les plantacions i una altra de la logística. Durant la collita i la fase final del procés, els principals membres del grup utilitzaven altres persones per processar i moure la substància ràpidament i amb seguretat.
A mesura que les investigacions avançaven, els investigadors van esbrinar que el grup criminal també es dedicava a la manipulació i distribució de cocaïna. La venda i distribució d’aquesta droga es feia des d’un immoble de Vilanova del Camí.
Un cop els mossos van tenir la investigació finalitzada, el 2 de desembre es van fer cinc entrades i escorcolls a dos domicilis de Vilanova del Camí, un immoble d’Igualada, una casa de Calaf i una altra del Carme.
A Calaf i el Carme es van localitzar plantacions de marihuana amb un total de 1.722 plantes. En els dos immobles hi havia una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat i altres estris per afavorir el cultiu. En tots dos casos hi havia el subministrament elèctric manipulat.
Una de les cases de Vilanova del Camí estava dedicada a la manipulació i distribució de cocaïna. A l’interior es van localitzar 7,9 kg de cocaïna i estris per manipular i distribuir la droga. A l’altra casa de Vilanova del Camí es van localitzar 6,8 kg de trinxat de marihuana i 3.671 planters per la venda al detall.
Durant les entrades es van detenir els tres principals membres del grup, i l’endemà una quarta persona. Tots ells van passar a disposició judicial el passat dijous 4 de desembre.
Principal punt de venda de cocaïna de la comarca
Aquest dispositiu policial ha permès clausurar el principal punt de distribució de cocaïna de l’Anoia. Com va descobrir el cos, els detinguts aconseguien la cocaïna en roca i la transformaven en dosis individuals per la seva venda i distribució.
Al llarg de la investigació, els mossos van poder constatar que molts dels compradors i consumidors delinquien per aconseguir diners i destinar-los a comprar la droga. Un dels objectius estratègics de l’ABP Anoia és focalitzar l’activitat policial en el tràfic de substàncies estupefaents, donat que hi ha una relació entre l’augment dels delictes contra el patrimoni i el consum dels presumptes autors.
