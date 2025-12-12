Òdena Village acollirà una gran jornada solidària per La Marató de 3Cat dedicada al càncer
La jornada solidària, que busca recaptar fons per La Marató de 3Cat, comptarà amb una actuació de dansa africana i una cursa BTT per fomentar la conscienciació
Regió7
Òdena Village serà el pròxim diumenge 14 de desembre l’escenari d’una jornada solidària organitzada conjuntament per Òdena Village, Vinea Eventos i Turisme i La Sort de Tenir-nos, amb l’objectiu de recaptar fons i donar suport a La Marató de 3Cat, que enguany centra els esforços en la recerca contra el càncer.
La iniciativa oferirà un ampli ventall d’activitats esportives, culturals, familiars i de sensibilització, obertes a tots els públics. L’objectiu és crear un espai de convivència i conscienciació on la comunitat pugui aportar el seu granet de sorra en la lluita contra aquesta malaltia.
La jornada s’iniciarà a les 9 del matí amb l’obertura de la finca i continuarà amb propostes tan diverses com una cursa d’orientació, jocs a la natura, classes de ioga, entrevistes i espectacles de màgia. També hi haurà una zona infantil amb activitats i tallers, així com una cursa BTT i una xerrada sobre la relació entre esport i càncer.
A la tarda, els assistents podran participar en un taller de llengua de signes i escoltar el testimoni de Pepita Sánchez, que compartirà l’experiència de rebre el diagnòstic de càncer de mama de la seva filla de 31 anys. La jornada es completarà amb una actuació de dansa africana a càrrec de l’Associació AfroWest.
Les tres entitats organitzadores animen els veïns de la comarca i totes les famílies a sumar-se a aquesta proposta solidària, que vol convertir Òdena Village en un punt de trobada per a la conscienciació i el suport a la investigació contra el càncer.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa