Àuria impulsa una formació intensiva en auxiliar de magatzem a l’Anoia Sud per afavorir la inserció laboral
El curs, que tindrà lloc a Masquefa, ofereix certificacions per conduir carretons i per manipular aliments
Adreçat a persones amb discapacitat i/o vinculades a serveis de salut mental en recerca de feina, combina teoria i pràctiques a empreses del territori
Regió7
Àuria impulsa un curs tècnic de mosso/a de magatzem, una formació gratuïta orientada a persones en situació de vulnerabilitat a l’Anoia Sud, al municipi de Masquefa. La raó és que l’entitat d’abast comarcal va posar en marxa, juntament amb l’Ajuntament de Masquefa un nou punt d’atenció a aquest municipi, el passat novembre de 2024. Un punt que compta amb quatre professionals que desenvolupen la tasca acompanyant a persones de col·lectiu vulnerable o amb discapacitat de Masquefa i de poblacions veïnes com Piera. Els Hostalets de Pierola o Vallbona i Cabrera d’Anoia
Aquesta nova acció formativa consta de 79 hores, distribuïdes en 39 hores teoricopràctiques i 40 hores de pràctiques no laborals en empreses del territori. S’impartiran continguts essencials per al treball en entorns de magatzem com són l’ús segur de carretons elevadors, la manipulació d’aliments i la formació específica en dispositius PDA per a la lectura de codis de barres i gestió d’inventaris.
Els continguts del curs estan dissenyats de manera específica per garantir una preparació integral, incloent-hi mòduls de seguretat, conducció de carretons frontal i retràctil, utilització de PDA en l’àmbit logístic i manipulació d’aliments.
El curs es desenvoluparà al Centre Tecnològic de Masquefa, situat al número 60 de l’avinguda Catalunya, un espai equipat amb recursos logístics que permetrà una formació pràctica i adaptada. A més, les persones participants tindran l’oportunitat de realitzar pràctiques reals en empreses col·laboradores, afavorint així una primera experiència professional dins del sector.
Aquesta formació respon a una necessitat creixent de generar itineraris adaptats i realistes cap a la inserció laboral. L’aposta per l’àmbit logístic respon a una demanda existent al territori i alhora permet capacitar les persones en àrees clau com la seguretat, la tecnologia i l’alimentació.
El curs s’adreça a persones en edat laboral i amb certificat de discapacitat, incapacitat laboral o vinculació als serveis de salut mental. Les persones han d’estar inscrites al Soc , com a demandants d’ocupació o bé com a millora de feina. Les inscripcions romandran obertes fins al 20 de gener de 2026 i es poden formalitzar contactant amb Laura Medina (lauramedina@auria.org / 691 93 53 63) o Naiara Iriondo (naiarairiondo@auria.org / 618 65 64 08).
Aquesta formació forma part del programa SIOAS 2025-2026, impulsat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea. L’objectiu del programa és oferir serveis integrats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorn mental, promovent així una societat més justa i inclusiva.
L’equip tècnic d’Àuria valora la col·laboració d’aquelles empreses del territori, en aquest cas a l’Anoia Sud, que obren les portes a la formació en contextos reals mitjançant la realització de pràctiques. Aquesta implicació no només millora l’eficàcia dels processos d’inserció, sinó que també facilita que les empreses coneguin de prop les capacitats i potencialitats de les persones participants. Aquest tipus d’experiències, esteses en el temps, afavoreixen l’aprenentatge mutu i generen oportunitats d’ocupació que difícilment es donarien en processos convencionals de selecció de personal.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social