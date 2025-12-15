Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Àuria impulsa una formació intensiva en auxiliar de magatzem a l’Anoia Sud per afavorir la inserció laboral

El curs, que tindrà lloc a Masquefa, ofereix certificacions per conduir carretons i per manipular aliments

Adreçat a persones amb discapacitat i/o vinculades a serveis de salut mental en recerca de feina, combina teoria i pràctiques a empreses del territori

El curs ofereix certificacions per conduir carretons

El curs ofereix certificacions per conduir carretons / Àuria

Regió7

Masquefa

Àuria impulsa un curs tècnic de mosso/a de magatzem, una formació gratuïta orientada a persones en situació de vulnerabilitat a l’Anoia Sud, al municipi de Masquefa. La raó és que l’entitat d’abast comarcal va posar en marxa, juntament amb l’Ajuntament de Masquefa un nou punt d’atenció a aquest municipi, el passat novembre de 2024. Un punt que compta amb quatre professionals que desenvolupen la tasca acompanyant a persones de col·lectiu vulnerable o amb discapacitat de Masquefa i de poblacions veïnes com Piera. Els Hostalets de Pierola o Vallbona i Cabrera d’Anoia

Aquesta nova acció formativa consta de 79 hores, distribuïdes en 39 hores teoricopràctiques i 40 hores de pràctiques no laborals en empreses del territori. S’impartiran continguts essencials per al treball en entorns de magatzem com són l’ús segur de carretons elevadors, la manipulació d’aliments i la formació específica en dispositius PDA per a la lectura de codis de barres i gestió d’inventaris.

Els continguts del curs estan dissenyats de manera específica per garantir una preparació integral, incloent-hi mòduls de seguretat, conducció de carretons frontal i retràctil, utilització de PDA en l’àmbit logístic i manipulació d’aliments.

El curs es desenvoluparà al Centre Tecnològic de Masquefa, situat al número 60 de l’avinguda Catalunya, un espai equipat amb recursos logístics que permetrà una formació pràctica i adaptada. A més, les persones participants tindran l’oportunitat de realitzar pràctiques reals en empreses col·laboradores, afavorint així una primera experiència professional dins del sector.

Aquesta formació respon a una necessitat creixent de generar itineraris adaptats i realistes cap a la inserció laboral. L’aposta per l’àmbit logístic respon a una demanda existent al territori i alhora permet capacitar les persones en àrees clau com la seguretat, la tecnologia i l’alimentació.

El curs s’adreça a persones en edat laboral i amb certificat de discapacitat, incapacitat laboral o vinculació als serveis de salut mental. Les persones han d’estar inscrites al Soc , com a demandants d’ocupació o bé com a millora de feina. Les inscripcions romandran obertes fins al 20 de gener de 2026 i es poden formalitzar contactant amb Laura Medina (lauramedina@auria.org / 691 93 53 63) o Naiara Iriondo (naiarairiondo@auria.org / 618 65 64 08).

Aquesta formació forma part del programa SIOAS 2025-2026, impulsat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea. L’objectiu del programa és oferir serveis integrats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorn mental, promovent així una societat més justa i inclusiva.

L’equip tècnic d’Àuria valora la col·laboració d’aquelles empreses del territori, en aquest cas a l’Anoia Sud, que obren les portes a la formació en contextos reals mitjançant la realització de pràctiques. Aquesta implicació no només millora l’eficàcia dels processos d’inserció, sinó que també facilita que les empreses coneguin de prop les capacitats i potencialitats de les persones participants. Aquest tipus d’experiències, esteses en el temps, afavoreixen l’aprenentatge mutu i generen oportunitats d’ocupació que difícilment es donarien en processos convencionals de selecció de personal.

