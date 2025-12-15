Creu Roja d'Igualada porta la recollida solidària de joguines a Vilanova, la Pobla i Santa Margarida de Montbui
Creu Roja munta una campanya perquè cap nen quedi sense la il·lusió de tenir una joguina nova els dies de Nadal i Reis
L’Ajuntament de Vilanova del Camí, el de la Pobla de Claramunt i el de Santa Margarida de Montbui se sumen al d'Igualada per fer arribar una joguina a cada infants que es trobi en una situació familiar que pugui posar en risc aquesta il·lusió. La campanya que Cap infant de la comarca de l'Anoia es quedi sense joguina, que organitza Creu Roja, arriba enguany a la 37 edició. Les donacions són per cobrir les necessitats de nens i nenes d'entre 0 i 12 anys.
A Vilanova del Camí, la recollida de joguines es va fer dissabte de la setmana passada, 13 de desembre, dins la Fira de Nadal, i també es va dur a terme un taller de postals de Nadal. A la Pobla de Claramunt, també organitza un punt de recollida de Joguines el divendres 19 de desembre al Teatre Jardí, de 17 a 20 hores. i a Santa Margarida de Montbui, l'Ajuntament organitzarà un punt de recollida a la Vinícola, el dissabte 20 de desembre, de 10 a 14 hores. I l'acte central de la campanya tindrà lloc a Igualada divendres, 19 de desembre, de les 10 del matí a les 20 del vespre, amb la Marató que se celebrarà per 9è any consecutiu al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada.
Fonts de l'organització han explicat que a Igualada s'obre tot el dia, per facilitar l’entrega de joguines de totes les persones que vulguin col·laborar en la campanya, així com els centres educatius del municipi.
La voluntat és que a través de la col·laboració ciutadana es puguin cobrir les necessitats de les famílies que estan passant dificultats econòmiques i no poden assumir l’adquisició de joguines per als seus fills. Els criteris d’accés a la Campanya es marquen des dels equips de Serveis Socials de cada municipi i Creu Roja munta l'operativa. Els organitzadors demanen que l'aportació sigui de joguines noves i que no siguin ni sexistes ni bel·licistes i expliquen que "tot infant mereix jugar amb la mateixa qualitat". "No volem infants de primera i de segona i les joguines de segona mà poden trobar-se en mal estat i no respondre a les expectatives", assenyalen.
