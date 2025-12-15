Les fortes precipitacions banyen la Catalunya central i inunden algun carrer a Igualada
Moià és un dels municipis de la regió on ha caigut més aigua, uns 34,8 l/m2, seguit de Manresa, amb 25 l/m2, i Bellver de Cerdanya, amb 23,3 l/m2
Les fortes precipitacions d'aquesta tarda han banyat la Catalunya central i nord i, en alguns indrets han provocat incidents pels quals s'han hagut d'activar els Bombers, especialment a l'Anoia. Segons els registres del portal Meteoclimàtic, Moià és un dels municipis de la regió on les pluges han estat més abundants, arribant fins als 34,8 l/m2. A Manresa, també ha caigut una quantitat considerable, d'uns 25 l/m2, i a Bellver de Cerdanya, 23,3 l/m2.
L'Anoia ha estat la comarca de les que cobreix Regió7 on la pluja ha provocat més incidents, especialment a Igualada, on han caigut uns 20 l/m2. Com han detallat els Bombers de la Generalitat, pels volts d'1/4 de 5 s'han hagut d'activar en l'encreuament del carrer Balmes i l'avinguda del Doctor Pasteur per fer una neteja d'embornals, ja que havien quedat afectats pels ruixats.
Dues hores més tard, a 1/4 de 7, s'han tornat a mobilitzar, en aquest cas per solucionar una inundació a la ronda de Fàtima, també a la capital anoienca.
A banda, un tros de sostre d'un immoble de l'avinguda Catalunya de la Pobla de Claramunt també ha requerit l'actuació d'una dotació dels Bombers, a 1/4 de 5 d'aquesta tarda.
