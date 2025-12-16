Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
Els detinguts van enviar a la víctima un correu electrònic en què demanaven fer un pagament a una empresa amb la qual habitualment treballava
Regió7
La Policia Nacional ha detingut a Igualada un home com a presumpte autor d’una ciberestafa en què el gerent d’una constructora de Valladolid va pagar 10.000 euros a qui es feia passar per un dels seus arquitectes. L’operació també ha implicat una dona a Baza (Granada) que ajudava a desviar els diners.
En un comunicat, el cos policial ha detallat que la víctima va denunciar el passat 8 de maig a la Comissaria Provincial de Valladolid que persones desconegudes s'havien fet passar per un dels seus arquitectes, cursant-li en un correu electrònic que havia de fer un pagament a una empresa amb la qual habitualment treballava. En concret, el pagament era per formigó, amb una falsa factura de 10.000 euros, que la víctima va pagar, i posteriorment, quan es va posar en contacte amb aquesta empresa per comunicar que havia efectuat el desemborsament, la mateixa li va dir que no sabia a què es referia i que no havia rebut cap import.
En adonar-se que havia estat estafat, va denunciar el que havia passat, i les indagacions realitzades van permetre identificar un home a Igualada, i una dona a Baza, que havien actuat com a mules en aquesta estafa, movent els diners d'uns comptes a uns altres a canvi d'una petita comissió.
Agents de les comissaries d'aquestes dues localitats van procedir a la seva detenció com a presumptes autors d'un delicte d'estafa, en una investigació que es dona per acabades, descartant més detencions, i que ha permès recuperar 4.638 euros dels diners estafats a la víctima.
