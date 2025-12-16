La Fira de Reis d’Igualada tornarà a omplir el Passeig Verdaguer en una de les mostres més tradicionals del país
L’esdeveniment organitzat per Fira Igualada comptarà amb més de 200 parades i el Mercat d’Antiguitats al Parc de l’Estació Vella, amb antiquaris i col·leccionistes
Regió7
La Fira de Reis d’Igualada se celebrarà dimarts 6 de gener al Passeig Verdaguer, on s’instal·laran més de 200 parades de productes agrícoles, planters, artesania, alimentació i antiguitats. L’esdeveniment, organitzat per Fira Igualada, arriba a la 73a edició de la seva etapa moderna i és una de les fires més antigues de Catalunya.
La fira obre anualment el calendari d’activitats de Fira Igualada, entitat que enguany celebra el seu 75è aniversari. L’horari previst és de 9 del matí a 2 del migdia. Al llarg del Passeig Verdaguer, els visitants podran trobar productes agrícoles i alimentaris com embotits, formatges, olives, mel, pastissos, fruites i verdures, així com parades d’artesania amb roba feta a mà, sabons i cosmètica natural, espelmes, bijuteria i articles de marroquineria.
Coincidint amb la Fira de Reis, tindrà lloc el Mercat d’Antiguitats al Parc de l’Estació Vella, amb la participació d’una vuitantena d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes. Durant el mes de gener també està previst un segon mercat d’antiguitats, que se celebrarà el dia 25, últim diumenge del mes, al tram central del Passeig Verdaguer, en la seva ubicació habitual.
Els orígens de la Fira de Reis d’Igualada es remunten a l’edat mitjana. L’any 1373, el rei Pere III el Cerimoniós va concedir a la ciutat el dret de celebrar una fira anual que començava el dia de l’Epifania i tenia una durada de quinze dies. Aquesta concessió es considera el precedent històric de la fira actual.
En l’etapa moderna, la primera edició documentada de la Fira de Reis va tenir lloc el 6 de gener de 1952, poc després de la creació de Fira Igualada, aleshores sota el nom de Foment de Fires i Mercats, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. Al llarg del segle XX, la fira es va consolidar com un espai de referència per a agricultors i famílies de la comarca, amb una oferta vinculada a la vida rural i domèstica.
La Fira de Reis manté actualment el seu caràcter tradicional, combinant el llegat històric amb una oferta comercial diversa adreçada a públics diferents.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca
- Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga