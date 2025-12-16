Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'igualadí Arnau Pineda presenta exposició al Museu de la Pell

"A FALL" és un recull de nou obres del jove artista que es podrà visitar del 19 de desembre al 18 de gener

Arnau Pineda presentarà l'exposició &quot;A FALL&quot; divendres al Museu de la Pell d'Igualada

Arnau Pineda presentarà l'exposició "A FALL" divendres al Museu de la Pell d'Igualada / Arxiu particular

Helena Carbonell

Regió7

Igualada

El Museu de la Pell d’Igualada acollirà, del 19 de desembre de 2025 al 18 de gener de 2026, l’exposició A FALL, una nova proposta artística de l’igualadí Arnau Pineda. La mostra es podrà visitar a l’Espai Cub del museu amb entrada gratuïta.

L’exposició reuneix nou pintures de l’artista, amb obres de gran, mitjà i petit format, creades específicament per a l’ocasió. Les peces, elaborades amb pintura a l’oli i diverses tècniques, estan concebudes per ser explorades des de diferents punts de vista. A FALL suposa un contrast amb la seva sèrie anterior, Rock Bottom, presentada el juliol de 2025 a l’Espai Miró de la Universitat de Barcelona, i proposa una experiència visual més harmoniosa i contemplativa.

Arnau Pineda (Barcelona, 2001) va iniciar la seva trajectòria artística influenciat pel plein air impressionista, però amb el temps ha orientat el seu treball cap a una recerca més formal i conceptual. L’any 2024 va presentar l’exposició Cross Series a la Sala d’Exposicions de l’Ateneu Igualadí, centrada en la figura de l’agave com a element principal.

Recentment, Pineda també ha estat seleccionat com a guanyador de la convocatòria Igual’ART 2025-26 de l’Ajuntament d’Igualada amb el projecte Cross Series II, que es materialitzarà en una nova exposició prevista al llarg de 2026.

