El Marroc considera que la crema de la mesquita de Piera del juliol passat no reflecteix un clima xenòfob
El municipi va mostrar cohesió després de l'atac: "No aconseguiran trencar la convivència"
EFE
El ministre marroquí d'Afers Exteriors, Naser Burita, assegura que els suposats atacs racistes com la crema d'una mesquita a Piera el juliol passat, "no reflecteixen l'existència d'un clima general hostil cap als estrangers" a Catalunya i Espanya. Així ho assenyala en una carta dirigida a un partit de l'oposició que s'ha donat a conèixer aquest dimarts.
Investigat pels Mossos d'Esquadra com un delicte d'odi, l'incident de l'Anoia va tenir lloc cap a 2/4 de 4 de la matinada del 12 de juliol, quan una persona o més van accedir al temple de la carretera del Bedroc i hi van calar foc. La policia catalana va trobar productes per accelerar les flames en llocs estratègics, cosa que demostraria que els autors de l'atac coneixien l'espai i sabien com actuar.
Naser Burita assenyala en el seu escrit que, quan s'han patit algunes manifestacions racistes com la de Piera, les reaccions de la societat, en la majoria de les ocasions, han estat de "rebuig i la condemna".
A la localitat de l'Anoia, la crema del centre religiós va causar consternació entre la població des del primer moment i la mostra més visible va ser la manifestació que va fer sortir al carrer més de 400 persones el 18 de juliol. El president del temple, Yahya Mokhtari, descrivia aleshores l'emoció de veure la gent reunida per condemnar l'atac: "Han danyat la mesquita, però han deixat les comunitats musulmanes i el poble més unit". I va llançar un missatge clar: “no aconseguiran trencar la convivència”.
El cap de la diplomàcia marroquina assegura que les pràctiques racistes contra els immigrants en general es deuen a "percepcions basades en informació enganyosa sobre l'altre i en la manca de valors de convivència" i remarca que l'Ambaixada del Marroc a Madrid vetlla, "en estreta coordinació amb els diferents consolats del país magribí a Espanya", per interactuar de manera "directa i immediata" davant totes les formes d'agressió de caràcter racista que puguin dirigir-se contra ciutadans marroquins.
Burita insta els governs dels països d'acollida a adoptar les mesures preventives i dissuasòries necessàries davant dels actes d'odi i racisme i lamenta que el discurs de l'extrema dreta continuï construint els seus missatges electorals sobre una "agenda hostil" cap als estrangers, especialment cap als marroquins, "aprofitant alguns prejudicis que considera encara influents en l'electorat espanyol i que desperten els seus temors".
