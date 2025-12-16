Veïns de Calaf denuncien "la passivitat" de l’Ajuntament davant un focus d’insalubritat a l’avinguda Josep Miró
La primera queixa formal dels veïns de Calaf sobre l'estat del descampat es va registrar el 2023, però no van rebre resposta de l'Ajuntament fins dos anys després, tot i la proliferació de deixalles a la zona.
Regió7
Veïns de Calaf han denunciat públicament la situació d’abandonament i insalubritat que, segons asseguren, s’arrossega des de fa anys en un descampat situat davant de l’estació de tren, a l’avinguda Josep Miró. L’espai, accessible a través d’un túnel i adjacent a un bloc de pisos plenament ocupat, acumula de manera continuada tota mena de residus i representa, afirmen, un risc per a la salut pública.
Segons els residents, al terreny s’hi aboquen habitualment deixalles domèstiques, restes d’obra, peces de vehicles, cotxes abandonats i olis cremats que es llencen directament al terra. També alerten que s’hi fan reparacions de vehicles sense cap control, amb l’abocament de residus contaminants, una situació que ha propiciat la proliferació de rates.
Els veïns expliquen que han presentat diverses queixes formals a l’Ajuntament de Calaf. La primera instància es va registrar l’any 2023, però, segons indiquen, no van rebre resposta fins dos anys després i només després d’haver denunciat el silenci administratiu davant el Síndic de Greuges. La resposta municipal, rebuda fa poc més d’un mes, assenyala que, en tractar-se d’un terreny privat, el consistori no pot intervenir-hi, però anima els afectats a sol·licitar un servei de mediació a través del Consell Comarcal de l'Anoia.
Aquesta argumentació ha generat malestar entre els afectats, que consideren que l’Ajuntament disposa d’eines legals per actuar. Recorden que una ordenança municipal obliga els propietaris a mantenir els terrenys en condicions adequades i permet al consistori requerir-ne el compliment i, si cal, intervenir de manera subsidiària. Malgrat això, denuncien que el govern local ha optat per derivar el cas al servei d’intermediació del Consell Comarcal, una via que, segons afirmen, "no resol la urgència ni la gravetat del problema".
A la situació del descampat s’hi suma, segons els veïns, l’acumulació diària de deixalles a la via pública, especialment a la vorera, fora dels dies assignats al servei de recollida porta a porta, fet que agreuja la degradació de l’espai i la imatge del municipi.
Els residents reclamen una actuació “immediata, decidida i efectiva” per garantir la salubritat de la zona, fer complir les ordenances municipals i protegir la qualitat de vida de les persones que hi viuen i hi transiten. Asseguren que no demanen un tracte de favor, sinó responsabilitat i voluntat política per resoldre un problema que, afirmen, fa massa temps que està pendent de solució.
