La Generalitat considera que l'Anoia ha de multiplicar per 10 la producció d'energia renovable fins a l'any 50
Entre els projectes que estan funcionant i els que s'estan executant, la potència actual és de 304,29 MV de fotovoltaica i ha de ser de 1.658 MV de fotovoltaica i 1682 d'eòlica
Regió7
El Govern de la Generalitat ha assignat una producció de 1.658 MW d'energia solar i 1.681,5 MW més d'eòlica a l'Anoia abans del 2050. Així ho estableix la versió preliminar del Pla Territorial Sectorial per a la Implementació de les Energies Renovables (PLATER) que ha elaborat l'Institut Català d'Energia. Aquesta setmana la directora de l'institut ha presentat els resultats preliminars als representants dels 33 municipis de la comarca i ha desgranat les eines que el Govern posa a disposició per desplegar l'estratègia i fer aportacions. Avui la comarca ja compta amb una producció de 304,29 MW d'energia solar, entre els projectes que funcionen i els que s'estan executant. Aquesta potència es restarà de l'assignació que fa el pla amb l'objectiu del 2050.
En l’àmbit fotovoltaic, l’Anoia acollirà 265,8 MW en edificis, 63 MW en espais com ara pedreres o abocadors, i 1.329,2 MW en espais no artificialitzats. En total, l’ocupació de sòl no artificialitzat per a l’aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà a 2.150 hectàrees, un 2,5% del total de la seva superfície.
Pel que fa a l'energia eòlica, la comarca acollirà 1.681,5 MW. La potència ja instal·lada, l’autoritzada o en tramitació que finalment s’acabi executant, que en l’actualitat ascendeix a 328,8 MW, ja comptarà per a aquest objectiu.
El PLATER recull, en la seva versió preliminar, la capacitat de generació de tot el país amb l’objectiu que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Per una banda, calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d’acceleració per a la implantació d’energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d’energia eòlica. Per l’altra, a partir d’una metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país, el PLATER ha identificat sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l’acollida de parcs eòlics, per un costat, i de plantes fotovoltaiques, per l’altre.
Una vegada aquest pla s'aprovi de forma definitiva, els ajuntaments podran començar a adaptar-lo als seus planejaments urbanístics i decidir com ordenen els espais per arribar als objectius de producció d'energies renovables fixat pel 2050. A més, l'institut català ofereix al món local un conjunt d'eines i canals per fer aportacions, modificacions o consultes. Per exemple, oferiran un mapa cartogràfic perquè vegin com es distribueix la producció energètica dins del seu municipi i d'aquesta manera fer les seves propostes.
D’acord amb la Prospectiva Energètica de Catalunya (PROENCAT) 2050, la descarbonització del sistema energètic català requereix la instal·lació de 62.000 MW d’energia renovable fins l’any 2050, incloent-hi els ja instal·lats i autoritzats. L'objectiu és que 14.000 MW s'instal·lin en edificis i espais artificialitzats, i la resta haurà de situar-se en espais no artificialitzats, amb una ocupació prevista de sòl equivalent a l’1,2% del territori de Catalunya. L’objectiu és que el PLATER iniciï la seva informació pública a principis de l’any 2026.
