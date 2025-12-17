Enxampen un home colpejant diversos vehicles al centre d’Igualada
Agents de la policia local van localitzar el sospitós al carrer de la Soledat, on van observar com tirava una motocicleta a terra
Regió7
Igualada
La Policia Local d’Igualada va actuar diumenge a la tarda per aturar un home que estava colpejant diversos vehicles estacionats a la Rambla del General Vives.
Els agents van localitzar el sospitós al carrer de la Soledat, on van observar com tirava una motocicleta a terra. L’home, de 31 anys, va ser identificat i se li van obrir diligències penals com a presumpte autor de delictes de danys i amenaces.
La intervenció policial va permetre aturar l’actuació violenta i evitar que es produïssin més desperfectes.
