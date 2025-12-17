Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enxampen un home colpejant diversos vehicles al centre d’Igualada

Agents de la policia local van localitzar el sospitós al carrer de la Soledat, on van observar com tirava una motocicleta a terra

Un agent de la policia local d'Igualada

Un agent de la policia local d'Igualada / Policia Local d'Igualada

Regió7

Igualada

La Policia Local d’Igualada va actuar diumenge a la tarda per aturar un home que estava colpejant diversos vehicles estacionats a la Rambla del General Vives.

Els agents van localitzar el sospitós al carrer de la Soledat, on van observar com tirava una motocicleta a terra. L’home, de 31 anys, va ser identificat i se li van obrir diligències penals com a presumpte autor de delictes de danys i amenaces.

La intervenció policial va permetre aturar l’actuació violenta i evitar que es produïssin més desperfectes.

