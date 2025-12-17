Igualada estrena el seu primer Market Nadal a Cal Font per impulsar les compres de festes
L’esdeveniment reunirà establiments de moda, complements i alimentació durant dos caps de setmana
Regió7
La campanya de Nadal d’Igualada incorpora enguany una nova proposta comercial amb l’estrena del primer Market de Nadal, una iniciativa impulsada per Igualada Comerç amb el suport de l’Ajuntament. L’esdeveniment tindrà lloc a l’espai de Cal Font, al costat del Bosc Màgic, amb l’objectiu de dinamitzar les compres nadalenques i reforçar l’activitat comercial del centre de la ciutat.
El projecte neix de la voluntat d’Igualada Comerç d’introduir a la ciutat formats de market actuals, dinàmics i atractius, aprofitant el context de les festes de Nadal i altres esdeveniments destacats. Després de l’èxit d’iniciatives com el MADE.IGD al Rec.0, l’entitat aposta ara per propostes complementàries que puguin tenir continuïtat al llarg de l’any.
El MADE.IGD – Market Nadal 2025 se celebrarà durant dos caps de setmana: del 19 al 21 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de gener, en horari de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. L’objectiu principal és donar més visibilitat al comerç local i posar en valor l’àmplia i diversa oferta de la ciutat durant el període nadalenc.
Durant el primer cap de setmana, els visitants podran trobar una selecció d’establiments locals de moda i complements, com Bumbak Moda, La Corseteria, Tuc-Tuc, Gabarró Pell, 1915 Original, Punto Blanco i Gaudí Outlet. L’oferta es completarà amb productes d’alimentació de Fruits Secs Torra i La Solana de Coll-Bas, així com amb la presència de Quiropràctic Igualada.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»