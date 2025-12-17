Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLladres de motosTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Igualada ofereix una festa de cap d'any adaptada als més petits

Cal Font acollirà les dotze campanades infantils el 31 de desembre a les 7 del vespre en una festa amenitzada pels fanalers de la ciutat

Els fanalers seran els encarregats d'amenitzar l'esdeveniment

Els fanalers seran els encarregats d'amenitzar l'esdeveniment / Helena Carbonell

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Igualada

Igualada celebrarà un any més el Cap d’Any Infantil, una proposta adreçada als més petits perquè puguin acomiadar l’any de manera festiva i adaptada als seus horaris. L’activitat de celebració de les 12 campanades infantils tindrà lloc aquest dimecres 31 de desembre a l’Escenari Màgic de Cal Font, a partir de les 7 del vespre.

L’acte comptarà amb la presència dels fanalers i les fanaleres, que faran de mestres de cerimònies d’unes campanades teatralitzades. Tot seguit, la festa continuarà amb música i animació per a tots els nens i nenes que s’apleguin a la plaça de Cal Font per acomiadar l’any.

Com a prèvia, a les 12 del migdia, es durà a terme l’assaig general de la festa al Saló de la Infància, amb l’objectiu que els infants que hi assisteixin puguin participar i gaudir de la celebració des de primera hora.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir als infants una celebració especial de Cap d’Any en un horari adequat, que els permeti viure-la amb intensitat, diversió i en un ambient familiar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents