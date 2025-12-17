Igualada ofereix una festa de cap d'any adaptada als més petits
Cal Font acollirà les dotze campanades infantils el 31 de desembre a les 7 del vespre en una festa amenitzada pels fanalers de la ciutat
Igualada celebrarà un any més el Cap d’Any Infantil, una proposta adreçada als més petits perquè puguin acomiadar l’any de manera festiva i adaptada als seus horaris. L’activitat de celebració de les 12 campanades infantils tindrà lloc aquest dimecres 31 de desembre a l’Escenari Màgic de Cal Font, a partir de les 7 del vespre.
L’acte comptarà amb la presència dels fanalers i les fanaleres, que faran de mestres de cerimònies d’unes campanades teatralitzades. Tot seguit, la festa continuarà amb música i animació per a tots els nens i nenes que s’apleguin a la plaça de Cal Font per acomiadar l’any.
Com a prèvia, a les 12 del migdia, es durà a terme l’assaig general de la festa al Saló de la Infància, amb l’objectiu que els infants que hi assisteixin puguin participar i gaudir de la celebració des de primera hora.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir als infants una celebració especial de Cap d’Any en un horari adequat, que els permeti viure-la amb intensitat, diversió i en un ambient familiar.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis