Igualada reforça la presència policial als carrers per Nadal
El dispositiu de seguretat es coordina entre la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i l’entitat Igualada Comerç
Igualada reforçarà la presència policial als carrers comercials amb motiu de la campanya de Nadal i Reis, la regidora Carlota Carner ha presentat avui el pla SUMA+. Es tracta d'un dispositiu que està operatiu des de principis de desembre i té la finalitat de reforçar la convivència ciutadana, prevenir fets delictius i donar resposta a l’increment de l’activitat als carrers i a les zones comercials de la ciutat durant aquestes dates.
El dispositiu és el resultat d’una reunió de coordinació entre la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i l’entitat Igualada Comerç. Segons ha explicat la regidora, el treball conjunt ha permès “ajustar i concretar un dispositiu que s’activa cada any, posant el focus en els moments i espais on hi ha una major concentració de persones i on el comerç necessita més suport”. La regidora ha destacat que es tracta d’un patrullatge de proximitat que complementa els serveis policials habituals que es duen a terme al llarg de tot l’any a la ciutat.
El desplegament del dispositiu s’estructura en diverses fases per optimitzar els recursos policials. En una primera fase, fins al 19 de desembre, es duran a terme patrullatges preventius de dilluns a dissabte en horari de vespre, de 6 de la tarda a 9 de la nit, coincidint amb el tancament dels establiments comercials. Durant aquest període, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra s’alternaran els dies de servei per garantir la cobertura setmanal.
Posteriorment, els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, així com els dies 3 i 4 de gener, s’activarà el patrullatge simultani. En aquestes dates, agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local patrullaran conjuntament a peu, tant en horari de matí com de tarda, amb l’objectiu d’incrementar la presència policial als carrers comercials.
Més enllà de l’activitat comercial, la regidora ha anunciat també un reforç específic de patrulles i controls preventius durant les nits de Nadal i Cap d’Any. Aquesta mesura té com a objectiu garantir la seguretat ciutadana, la convivència veïnal i el bon ús de l’espai públic en unes dates en què la presència de persones a la via pública durant la matinada augmenta de manera significativa.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»