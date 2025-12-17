Denuncien la mort d'una anciana que va patir cremades durant un bany en una residència de Vilanova del Camí
Els Mossos investiguen el cas i el centre ja ha obert un expedient disciplinari al treballador, que ha plegat
ACN
Els Mossos investiguen la mort d'una anciana de 85 anys que hauria patit unes cremades per un bany amb l'aigua "massa calenta" en una residència de Vilanova del Camí (Anoia). Els familiars han presentat la denúncia aquest dilluns i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. Fonts de la residència han confirmat a l'ACN que els fets van succeir el 19 d'octubre passat. L'àvia, que portava quatre anys al centre, va ser derivada a Urgències pels serveis d'infermeria en veure que podria tractar-se d'una cremada. Va ingressar a l'hospital i va rebre l'alta, per seguir les cures a la residència. "L'evolució de les cremades era favorable, però va contraure una infecció respiratòria" i se la va tornar a ingressar a l'hospital, on va morir.
Des de la residència "lamenten profundament" els fets i expliquen que, en paral·lel, van obrir una investigació interna per aclarir els fets de la dutxa, que va acabar amb un expedient disciplinari al treballador que la va atendre. Segons el centre, "el seu testimoni no encaixava amb les lesions". Ell va assegurar haver-la dutxat, "com cada dia" i haver comprovat que l'aigua no cremava. Amb l'expedient disciplinari obert, el treballador no va presentar al·legacions i va plegar.
"Mostrem plena disposició a col·laborar amb la investigació després de la denúncia presentada per la família", asseguren des del centre en un comunicat.
