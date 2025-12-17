Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Planta ICLCavalcada de ManresaNiu de l'ÀligaRinerTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni

La dona, de 51 anys, viatjava d'acompanyant en un turisme que ha xocat contra un camió

L'automòbil accidentat a l'AP-7, al pas per Sant Celoni (Vallès Oriental)

L'automòbil accidentat a l'AP-7, al pas per Sant Celoni (Vallès Oriental) / ACN/Cedida

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Una veïna d'Igualada de 51 anys, M.B.G., ha mort aquest dimecres en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni (Vallès Oriental). La dona, viatjava de passatgera davantera en un turisme que ha xocat amb un camió. Els serveis d'emergències han traslladat una segona dona a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu i dos homes més han rebut l'alta mèdica al mateix lloc dels fets.

Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc a 3/4 de 4 de la tarda, al punt quilomètric 102,1 de l'AP-7. Per causes que s'estan investigant, un vehicle pesant i un cotxe que circulaven direcció nord han col·lidit.

Arran de la topada s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, hi ha hagut dos carrils tallats a l’AP-7 a Sant Celoni en sentit Girona. Això ha provocat retencions en aquest tram des de Vallgorguina.

139 persones han perdut la vida des de principi d'any en accidents a les carreteres catalanes interurbanes.

Atenció a les víctimes de trànsit

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits després d’un sinistre, donar a conèixer els recursos existents, informar sobre els drets que reconeix la legislació vigent i oferir suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents