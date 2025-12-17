Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
La dona, de 51 anys, viatjava d'acompanyant en un turisme que ha xocat contra un camió
Una veïna d'Igualada de 51 anys, M.B.G., ha mort aquest dimecres en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni (Vallès Oriental). La dona, viatjava de passatgera davantera en un turisme que ha xocat amb un camió. Els serveis d'emergències han traslladat una segona dona a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu i dos homes més han rebut l'alta mèdica al mateix lloc dels fets.
Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc a 3/4 de 4 de la tarda, al punt quilomètric 102,1 de l'AP-7. Per causes que s'estan investigant, un vehicle pesant i un cotxe que circulaven direcció nord han col·lidit.
Arran de la topada s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, hi ha hagut dos carrils tallats a l’AP-7 a Sant Celoni en sentit Girona. Això ha provocat retencions en aquest tram des de Vallgorguina.
139 persones han perdut la vida des de principi d'any en accidents a les carreteres catalanes interurbanes.
Atenció a les víctimes de trànsit
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits després d’un sinistre, donar a conèixer els recursos existents, informar sobre els drets que reconeix la legislació vigent i oferir suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
