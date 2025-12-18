Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Banda de Música d’Igualada ofereix un concert nadalenc a l’Ateneu Igualadí

La primera part del concert estava formada per peces d’autors de música clàssica, mentre que en la segona meitat es van tocar peces que s’associen més al Nadal

Un moment del concert de la Banda de Música d'Igualada a l'Ateneu Igualadí

Un moment del concert de la Banda de Música d'Igualada a l'Ateneu Igualadí / Junta de la Banda de Música d'Igualada

L’Ateneu Igualadí va acollir diumenge una vetllada musical a càrrec de la Banda de Música d’Igualada. Es tractava de la segona ocasió que s’oferia a la ciutat un concert d’aquestes característiques en el moment d’encetar les festes. La primera part del concert estava formada per peces d’autors de música clàssica, mentre que en la segona meitat es van tocar peces que s’associen més al Nadal. El programa es va acabar amb una sardana amb aires nadalencs, que porta per títol Pau en el món, de Narcís Paulís i arranjada per a banda per la nostra directora, Concepció Ramió.

