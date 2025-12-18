Càritas ha atès 428 persones a la comarca de l'Anoia al llarg de tot l’any
L’entitat constata que la precarització dels pisos augmenta la vulnerabilitat dels llogaters
Càritas ha atès 428 persones a l’Anoia al llarg del 2025, una xifra similar als usuaris que l’entitat va tenir l’any passat. Tanmateix, aquest any s’ha detectat un increment notable dels nous casos, que ja superen el 50% del total.
Segons detalla la directora de l’entitat a l’Anoia, Cesca Solé, el perfil majoritari de les persones ateses correspon a joves d’origen estranger en situació administrativa irregular i sense empadronament, una realitat que limita l’accés a drets bàsics com l’habitatge, la salut o l’educació, i aboca moltes persones a feines i allotjaments precaris. "No poden accedir al mercat regulat i acaben tenint feines precàries, caracteritzades per la inseguretat i la incertesa, i la manca de garanties laborals", clarifica.
La directora explica que l’accés a l’habitatge continua sent el principal problema social a la comarca, una situació que, juntament amb la precarietat laboral, està generant un augment de la fragilitat social i de les afectacions en la salut mental de les persones ateses.
Solé detalla que davant l’agreujament de la crisi de l'habitatge, l’entitat ha passat de donar suport al pagament de lloguers a finançar relloguers i, actualment, habitacions, sovint en condicions molt deficients, per evitar situacions de sensellarisme. L’entitat també ofereix targetes moneder per garantir l’alimentació a les persones que queden fora dels circuits habituals d’ajuda, així com ajudes puntuals en àmbits com la salut dental i òptica en casos urgents.
La directora de Càritas Anoia assenyala també diferències significatives segons el gènere i l’edat de les persones ateses. Els homes solen ser joves adults que han iniciat el procés migratori sols i sense una xarxa de suport estable, mentre que les dones acostumen a ser més grans i tenen càrregues familiars al país d’origen. En tots dos casos, l’objectiu principal de l’entitat és millorar les condicions de vida. La irregularitat administrativa comporta, a més, l’accés gairebé exclusiu a feines precàries i a habitatges compartits o ocupats, sovint sense serveis bàsics.
Alerta que el creixement demogràfic, l’escassa oferta laboral, la manca d’habitatge assequible i les dificultats d’empadronament continuaran limitant l’accés a drets bàsics i cronificant les situacions de vulnerabilitat, fet que fa preveure la persistència dels problemes socials.
Pel que fa al voluntariat, Solé reconeix que el nombre de voluntaris va disminuir després de la pandèmia i que no ha experimentat un creixement sostingut, tot i que es cobreixen les necessitats dels projectes.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni