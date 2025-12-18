Igualada ha guanyat 10.000 habitants aquest segle i ja està per damunt dels 42.000
El 70% dels municipis de l'Anoia (23 de 33) registren una variació a l’alça de població, i ara el conjunt de la demarcació frega els 130.000 empadronats
Sens dubte, la dada més rellevant per a l'Anoia de l'últim padró municipal oficial (d'1 de gener del 2025), que l'INE acaba de fer públic, és que la seva capital, Igualada, ha superat els 42.000 habitants. 42.085 per ser exactes. Una xifra mai assolida i que suposa que des de principi de segle ha guanyat pràcticament 10.000 habitants.
L’Anoia és de les comarques que té un creixement de població força equilibrat, ja que un 70% dels seus municipis (23 de 33) registren una variació a l’alça. Ara, el conjunt de la demarcació frega els 130.000 habitants, després que en aquest últim padró oficial n’hagi sumat pràcticament 1.500 més.
A banda de la capital, un dels municipis que ja fa anys que crida l’atenció és Piera, que va camí de passar la barrera dels 18.000 habitants. Es posiciona clarament com el segon municipi més poblat de la comarca. Però és que es tracta d’una població que ha guanyat, com Igualada, gairebé 10.000 habitants en 25 anys, ja que va començar el segle just per sobre dels 8.000.
També cal ressenyar el cas de Masquefa, que l’any passat va superar per primer cop els 10.000 habitants, i que en aquest últim es consolida, pel fet que n’hi ha sumat gairebé un centenar més. Cal tenir present que aquesta xifra és més que simbòlica, perquè té un efecte important, en el cas de les poblacions. El dels 10.000 és un dels llindars que suposa un salt en el nombre de regidors que componen el ple d’un ajuntament. En aquest cas, el de Masquefa haurà de passar dels 13 actuals a 17 en les pròximes eleccions municipals (maig del 2027).
Per tercer any consecutiu, totes les comarques de casa nostra han registrat sense excepció creixements de població, segons el que és el registre, a priori, més oficial de tots: el padró municipal. I ho fan d’una manera molt similar, al voltant de l’1%, tot i que amb alguns paràmetres desiguals. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha fet públic ara les xifres del padró corresponents a 1 de gener del 2025 (per tant, reflecteixen realment la població amb la qual cada demarcació va tancar el 2024).
En conjunt, els territoris de l’àrea d’influència de Regió7 han guanyat prop de 6.000 persones i sumen un total de 536.234 habitants. Encara des d’una perspectiva general, el que mostra aquesta estadística és que del total de 164 municipis que formen aquesta àrea territorialment tan diversa, exactament 100 (el 61%) ha tingut variacions a l’alça en el nombre d’habitants entre un any i l’altre.
