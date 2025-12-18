L'Institut Català de les Dones reconeix 24 entitats que fan 25 anys de trajectòria, una a Òdena
L’Associació Cultural de Dones Odenenques ha rebut la distinció per part de la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Sònia Guerra
Regió7
L’Institut Català de les Dones ha celebrat aquest dimecres un acte per commemorar els 25 anys de trajectòria de 24 entitats de dones i feministes d’arreu del territori, una de les quals a la comarca de l'Anoia: l'Associació Cultural de Dones Odenenques. L’acte, celebrat al Palau Robert de Barcelona ha estat presidit per la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Sònia Guerra.
L’esdeveniment ha estat conduit per la periodista de Catalunya Ràdio Judit Pastor, que ha moderat una taula rodona on s’han abordat les fites aconseguides per les entitats commemorades i els reptes de futur que afronten. Han participat representants de l’Associació de dones l’esclat de Castellserà (Lleida), l’Associació de Dones Magrebines El Farah de Sant Boi (Barcelona), l’Associació Cultural de Dones Odenenques, d’Òdena , l’Associació de Jubilades i Pensionistes de Tarragona, l’Associació de puntaires de la Bisbal d’Empordà (Girona) i Atzavara Arrels, de Tortosa (Terres de l’Ebre). A l’acte, que ha comptat amb l’actuació musical de Dúo Lunna, també han participat representants dels serveis territorials del departament.
El suport a les entitats de dones és un dels principals àmbits d’actuació de l’Institut Català de les Dones, que busca el reconeixement de les aportacions de les dones a la societat i fomentar la seva participació a tots els espais consultius. Ho fa principalment a través de la concessió de subvencions, la guia d’entitats i la participació al Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), òrgan col·legiat i de participació de l’ICD.
Les entitats que enguany commemoren els seus 25 anys són; l’Associació de Dones en contra de la Violència Familiar (EMI), de Sant Boi de Llobregat (Barcelona); l’Associació Dones la Lluna, de Vilanova del Vallès (Barcelona); l’Associació de Dones El Taller, d’Esplugues de Llobregat (Barcelona); l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones, de Barcelona; l’Associació de Dones Viladona, de Vilassar de Mar (Barcelona); l’Associació Rosa Trias per l’Ajut de la Dona de Granollers (Barcelona); la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, de Barcelona; la Fundación Privada Tropos, de Barcelona; l’Associació Dona i Drets, de Barcelona; l’Associació de Dones de Polinyà (Barcelona); l’Associació Dones Magrebines El Farah de Sant Boi de Llobregat (Barcelona); l’Associació de puntaires de la Bisbal de l'Empordà (Girona); Associació Cultural de Dones Odenenques, d’Òdena (Barcelona); l’Associació de Dones l’Esclat, de Castellserà (Lleida); Madrones d’Anglesola (Lleida); l’Associació de Dones la Colomina de Montgai (Lleida); l’Associació Cultural de la Dona d'Almacelles (Lleida); l’Associació Nèvia de Dones de Guissona (Lleida); l’Associació de Dones La Dàlia de Maspujols (Tarragona); l’Associació de Dones Jubilades i Pensionistes de Tarragona; Dones de la Casa del Mar de Tarragona; l’Associació de Dones del Barri de Remolins, de Tortosa (Tarragona), i la secció de la Dona d'Atzavara de l’Associació per la Cooperació entre Cultures i la Inserció de Persones en Risc d'Exclusió, de Tortosa (Terres de l’Ebre), l’Associació de Dones de Remolins de Tortosa
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni