El llegat de Sangenís: el mestre que va marcar Calaf
Emili Sangenís va ser un mestre republicà que va lluitar per una escola pública i de qualitat a més de treballar de forma molt activa en la transformació social del poble
Més enllà de les grans figures polítiques, la història dels municipis es construeix amb personatges que no apareixen en els llibres de text, però que milloren la vida de les persones de la comunitat. En el cas de Calaf, una de les figures més predilectes en aquest sentit és la del mestre republicà Emili Sangenís, que va treballar al poble des del 1908 fins al 1939. En la seva última etapa com a calafí va ser un far d'esperança en uns anys molt foscos.
Ara, Sangenís té un reconeixement ben merescut: una plaça del poble porta el seu nom. L'Ajuntament del municipi va ser l'entitat que va considerar que calia recuperar la figura del mestre, en bona part, gràcies a l'empenta de l'historiador local Josep Maria Solà. Segons detalla Solà, els testimonis que el van conèixer expliquen que Sangenís "tenia una gran devoció pels nens", fins i tot n'hi ha algun que recordava que "hi havia un nen que no podia caminar i ell el pujava a coll quatre cops al dia a la primera planta de l'escola perquè pogués fer classes".
Emili Sangenís tenia un esperit tenaç, però sobretot actiu. Quan ell va arribar a Calaf els alumnes feien classe al soterrani de l'edifici de l'escola unitària de nens de Calaf, que tal com indiquen les topografies mèdiques de l'època "estava en condicions insalubres i vergonyoses", el primer que va fer va ser demanar el trasllat de les aules a la primera planta del recinte per millorar la qualitat del centre i també la seguretat dels infants.
Més enllà de l'ensenyament
A banda de ser el mestre del poble, la figura d'Emili Sangenís va anar molt més enllà de l'ensenyament en les seves aportacions pel poble de Calaf i els seus habitants. Va portar a Calaf els Pomells de Joventut de Josep Maria Folch i Torres, una proposta moral i catalanista per a la joventut. També va ser president del Centre Catòlic durant vuit anys i director de l'Associació Musical de Calaf, així com membre d'un quintet musical d'esperanto en què ell ocupava la posició de primer violí. Va presidir la Lliga del Bon Mot i dirigia caramelles al Casal i al Casino.
Sangenís va ser un dels quatre impulsors de l'obra dels Pastorets al poble i se sap que la primera música de la cantada dels Cuplets era originalment seva, tot i que lamentablement no s'han pogut recuperar les partitures. Enguany Els Pastorets de Calaf celebren el seu centenari i per Josep Maria Solà és "una coincidència molt bonica" que aquest aniversari i l'homenatge al mestre s'hagin pogut fer al mateix any.
Durant l'acte d'homenatge, al qual van assistir els seus quatre nets del mestre de Calaf, un va comentar que l'avi "estaria molt content de veure que els seus Pastorets han durat cent anys". Sangenís va ser regidor en l'època de la dictadura de Primo de Rivera i va proposar construir "una escola pública adequada" que no es va arribar a fer mai, però sí que hi ha els plànols i es van arribar a construir els fonaments, que van quedar-se sense escola.
Esperanto i cultura general
Per un altre costat, Emili Sangenís oferia classes particulars d'esperanto a qui li pogués interessar així com repàs de cultura general per a aquells alumnes que es volguessin presentar a una oposició, tal com va fer ell per ocupar la seva preuada plaça de mestre a Calaf. A les tardes es dedicava a ser el delegat de la seu de la Caixa de Pensions de Calaf.
Denúncies i traïció
L'onze de maig del 1936 un veí de Calaf va denunciar a Emili Sangenís que va ser acusat per ser catalanista i republicà. Li van fer un consell de guerra i va passar vuit mesos a la presó on va tenir l'oportunitat de fer una declaració de set pàgines mecanografiades que tal com explica l'historiador Josep Maria Solà, "és text exculpatori, però també és una anàlisi detallada de la vida social i cultural de Calaf".
Les últimes pàgines d'aquest escrit són especialment dures i el mestre apunta (en castellà) que aquella és la declaració d'un "home que se sent ferit en el més profund de l'ànima per la negra ingratitud amb la qual es premia una labor pura i exemplar, una labor que Calaf mai no podrà pagar".
Finalment, va ser absolt, però el suspenen de sou i feina durant dos anys. El traslladen a un poble de Burgos al qual mai va anar al·legant motius de salut. Una de les curiositats que explica l'historiador Solà és que aquest poble era Bañuelos de Bureba, que va ser on finalment va anar el mestre Antonio Benaiges, personatge que va inspirar la pel·lícula "El mestre que va prometre el mar", dirigida per Patrícia Font.
Des de llavors Emili Sangenís es va traslladar a Igualada i allà va treballar a La Caixa de Pensions fins a la seva jubilació. Tot i la seva passió, mai no va tornar ni a fer de mestre ni al poble de Calaf. Tot i haver nascut a Tarragona, en l'esmentada declaració Sangenís es considera "natural de Calaf", per tota la seva història i implicació amb el municipi.
