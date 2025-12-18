La Mancomunitat de la Conca d’Òdena replanta arbres a la llera de la riera d’Òdena
L’objectiu de l'actuació és millorar la qualitat ambiental de l’espai fluvial i reforçar la biodiversitat de l’entorn
Regió7
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha dut a terme aquesta setmana una actuació de replantació de l’arbrat a la llera de la riera d’Òdena que s’allargarà fins al mes de gener, amb l’objectiu de millorar la qualitat ambiental de l’espai fluvial i reforçar la biodiversitat de l’entorn.
Els treballs s’han centrat en la plantació de nous arbres de ribera en diversos punts del traçat del camí fluvial. Aquesta actuació contribueix a consolidar la vegetació autòctona, afavorir l’estabilitat de la llera i millorar la integració paisatgística del conjunt de l’espai.
Les tasques s’emmarquen dins les actuacions de manteniment i conservació que la Mancomunitat realitza de manera regular al llarg del camí fluvial de la riera d’Òdena, un espai que combina la preservació ambiental amb l’ús ciutadà. Els treballs s’han executat seguint criteris ambientals i de sostenibilitat, prioritzant espècies pròpies de l’ecosistema de ribera.
El camí fluvial de la riera d’Òdena és un eix verd que connecta els nuclis d’Igualada i Òdena, i que permet el pas a peu, en bicicleta i amb altres mitjans no motoritzats. Des de la seva posada en funcionament el febrer de 2022, s’ha consolidat com un espai de lleure, mobilitat sostenible i descoberta del patrimoni natural, paisatgístic i cultural de la Conca d’Òdena.
