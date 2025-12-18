Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Òdena organitza una jornada solidària per la Marató de 3Cat

Hi va haver diverses activitats com una cursa per recaptar fons per la investigació contra el càncer

Participants de la jornada solidària per recaptar fons per la Marató a Òdena

Participants de la jornada solidària per recaptar fons per la Marató a Òdena / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

Òdena va organitzar el passat dissabte una jornada solidària per la Marató de 3Cat, enguany dedicada a recaptar fons per la investigació contra el càncer. Hi va haver diverses activitats com una cursa solidària, un taller de manualitats, una sessió de contes i una xocolatada.

