Càritas edita un llibre de la seva història a Igualada
La sala d'actes de la biblioteca municipal va quedar petita per encabir totes les persones que van acudir a l'esdeveniment, que va comptar amb la presència del president de l'entitat Mn. Eduard Flores
La sala d'actes de la biblioteca municipal d'Igualada va quedar petita ahir per acollir totes les persones que van acudir a l'acte de presentació del llibre de la història de Càritas a la ciutat. Prop d'una desena de persones van quedar-se dempeus durant tot l'acte, que va estar conduït per Joan Farrés Florensa i va comptar amb el president de Càritas Mn. Eduard Flores i, evidentment, l'autora del llibre, Mª Teresa Miret Solé.
La directora de Càritas a l'Anoia, Cesca Solé, va presentar l'acte i ho va fer principalment amb paraules d'agraïment, no només dedicades a l'autora del llibre i totes les persones que l'han fet possible, també als voluntaris "que són els qui fan possible que puguem fer tots els nostres projectes". Després de la introducció de Solé, Florensa va presentar el llibre amb un una cita de Charles Dickens: "la caritat comença a casa meva, i la justícia, a la porta següent".
El llibre és un volum de 212 pàgines que sota el títol "Càritas a Igualada (1947-2024)" fa exactament el que promet, repassa a través de 13 capítols la història de l'organisme de l'Església catòlica dedicada a l'acció caritativa i social a la capital de l'Anoia i també al conjunt de la comarca. Miret va dir que quan Cesca Solé li va fer l'encàrrec de fer el llibre se'l va prendre amb moltes ganes i il·lusió, tot i que confessava que "he dedicat moltes més hores de les que vaig pensar en un primer moment". Va fer una especial menció a l'ajuda rebuda per part de Toni Castells, fill de Manel Castells, que va ser qui va introduir Càritas a Igualada i va ser director de l'entitat fins a l'any 1999.
Farrés va fer un resum del llibre a través d'una conversa amb l'autora sobre el tema de cadascun dels capítols. Eren temes que interpel·laven de forma directa amb els assistents a l'acte, com quan recordaven la tómbola de Festa Major o el recapte de Nadal que feia l'entitat i eren dues de les seves principals fonts d'ingressos per impulsar l'ajuda als més necessitats al llarg de tot l'any.
La història de Càritas a l'Anoia en general i a la seva capital en particular també és una història d'adaptació a les necessitats de la població i de denúncia. Tal com va explicar Teresa Miret, "a partir de l'arribada de la democràcia l'Ajuntament es va implicar de forma activa en els serveis socials i es van signar convenis de col·laboració amb benefici dels més desafavorits, en aquest moment Càritas va prendre una funció de denúncia de la situació de les persones, sobretot infants, ancians i aturats".
L'autora del llibre va assenyalar la gratificant sorpresa que va tenir quan, investigant per fer el llibre, va descobrir que "moltes persones que van rebre ajuda de Càritas quan van arribar a Igualada als 50 o 60 des d'altres llocs d'Espanya després o ells o els seus fills van fer un retorn a l'entitat a través de donacions o de la seva feina voluntària".
L'autora del llibre també va destacar la transparència és una de les característiques que ha travessat Càritas des dels seus orígens més primigenis: "sempre s'ha explicat molt bé quants diners es rebien i a quins projectes es destinaven".
El president de Càritas, Mn. Eduard Flores va ser l'encarregat de clausurar l'acte que va acabar amb l'entrega de forma gratuïta del llibre a tots els assistents. Flores va agrair la feina de l'autora, que "és un regal per a Càritas i també per la ciutat d'Igualada". Per a ell, aquesta mirada a la història de Càritas a Igualada ha de ser "un estímul per mirar endavant i continuar treballant tots junts".
El llibre es pot comprar a partir d'avui per 20 euros a les llibreries d'Igualada i a la seu de Càritas a la ciutat, al número 3 del carrer de la Roca.
